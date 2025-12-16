“El Coloso” una mirada íntima y poética a la vida de Freddy Eusebio Rincón

Desde el corazón del Pacífico colombiano llega a salas de cine colombianas “El Coloso”, un documental que reconstruye la vida y el legado de Freddy Eusebio Rincón, uno de los futbolistas más emblemáticos de la historia del país. Dirigido y escrito por José Varón, el proyecto es una coproducción entre Colombia, Brasil y España, que invita a redescubrir al hombre detrás del mito, el ídolo, el amigo, el padre, el hijo del barrio que soñó con el mundo a sus pies.

Apodado ‘El Coloso’ por su imponente presencia en la cancha, Freddy Rincón fue mucho más que un deportista. Nacido en Buenaventura, su talento lo llevó del Pacífico al Real Madrid, América de Cali y Corinthians de Brasil, donde se consagró campeón del Mundial de Clubes. Con la camiseta de Colombia marcó uno de los goles más recordados de la historia del fútbol nacional: el 1–1 frente a Alemania en el Mundial de Italia 90, un grito que aún retumba en la memoria colectiva del país.

Cortesía: Distrito Pacífico - Película “El Coloso” Ampliar

“Esta película no solo busca recordar al jugador, sino entender al hombre. Freddy representa la lucha, el orgullo y la dignidad de una generación que soñó con algo más grande desde el Pacífico”, señala José Varón, director del documental.

“El Coloso” es una mirada íntima y poética a la vida de Rincón, que celebra no solo su carrera futbolística, sino también su humanidad, sus raíces afrocolombianas y su eterna conexión con Buenaventura. A través de material inédito, testimonios cercanos y una narración que transita entre la nostalgia y la grandeza, el documental revela al hombre detrás del ídolo: un símbolo de lucha, superación y orgullo para toda una generación.

Más allá de los goles y los títulos, Freddy Rincón fue un símbolo de liderazgo dentro y fuera de la cancha. Con un lenguaje cinematográfico poderoso y un profundo valor cultural, “El Coloso” retrata el impacto de un ídolo que trascendió las fronteras del fútbol. Es un homenaje a la memoria, al hogar que se busca y se reencuentra, a un país que se reconoce en la historia de uno de los suyos. La cinta fue realizada por Telepacífico, Chakistán y RTVC, se encuentra en salas de cine colombianas distribuida por Distrito Pacífico.