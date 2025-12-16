Desde mañana, Cartagena se deleitará con el XXXVIII Festival del Pastel Cartagenero 2025

Un encuentro que celebra el patrimonio gastronómico de la ciudad con música en vivo, talento local, agenda académica y la novedad de elegir la mesa favorita del público.

La variada agenda decembrina que ofrece la Alcaldía de Cartagena se robustece con el inicio del XXXVIII Festival del Pastel Cartagenero 2025, que se realizará del 17 al 26 de diciembre en la Plazoleta de la India Catalina, uno de los eventos más esperados que celebra la tradición culinaria, el talento local y el encuentro familiar en estas fechas de fin de año.

El festival, que ofrecerá una programación musical diaria en vivo, reunirá a maestras y maestros pasteleros y aprendices seleccionados tras un riguroso proceso de convocatoria y evaluación culinaria en vivo. Durante los diez días, el público podrá degustar los tradicionales pasteles cartageneros, disfrutar de presentaciones artísticas locales y, por primera vez, votar por su mesa favorita, un reconocimiento especial del público que se suma a los tres premios tradicionales otorgados por el jurado.

“Este festival es un espacio de tradición y encuentro comunitario. Invitamos a todas las familias cartageneras y visitantes a venir, disfrutar de la música en vivo, aprender con nuestros conversatorios y ser parte de esta celebración que honra nuestra cultura gastronómica”, afirmó Lucy Espinosa, directora del IPCC.

Música en vivo, talento local y sabor

Cada jornada del festival contará con programación musical diversa que apoyará el talento cartagenero, creando un ambiente festivo y familiar en torno a la Plazoleta de la India Catalina. Además de la música y el pastel, el evento integra una agenda académica con conversatorios que buscan enriquecer los conocimientos sobre nuestra cultura y costumbres tradicionales.

Los asistentes también podrán disfrutar de exposición y venta de artesanías locales, artistas plásticos con caricaturas y pintura en vivo, coctelería a cargo de talentos locales y punto de venta de bebidas operado por Impulso Violeta.

Además de los reconocimientos económicos tradicionales al primer, segundo y tercer puesto determinados por el jurado especializado, este año el público tendrá la oportunidad de elegir y premiar a su mesa favorita, reconociendo así la conexión directa entre los portadores de la tradición y la comunidad.

“Este festival representa la esencia de lo que somos: sabor, música, familia y tradición. Los invito a acompañarnos en la Plazoleta de la India Catalina para vivir juntos una experiencia que nos enorgullece como cartageneros”, expresó Dumek Turbay, alcalde de Cartagena.

El festival se enmarca en el Plan de Desarrollo “Cartagena, Ciudad de Derechos” y busca promover la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, fortalecer la identidad gastronómica y dinamizar la economía de los portadores de esta tradición centenaria.