Dadis organiza diplomado para fortalecer atención en misión médica del Distrito

El Departamento Administrativo Distrital de Salud, DADIS, a través del Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres (CRUED), en articulación con la Cruz Roja Colombiana Seccional Bolívar, culminó el primer Diplomado en Misión Médica, con la participación de prestadores de salud del sector público y privado.

De este encuentro académico, que se realiza por primera vez en Colombia partiparon 60 profesionales de la salud, quienes fueron calificados en los fundamentos y alcances que desarrolla la misión médica.

Como parte de la agenda académica el director del DADIS, Rafael Navarro España, dijo que se desarrollaron temas como:

-Derechos humanos

-Derecho Internacional Humanitario

-Términos y usos del emblema de la misión médica

-Gestión del riesgo en misión médica

-Recomendaciones de seguridad y apoyo psicosocial.

Durante el proceso formativo, los participantes ampliaron sus conocimientos sobre la importancia y el uso adecuado del emblema de la Misión Médica, reconocido como símbolo de respeto, protección y neutralidad en el ejercicio de la labor sanitaria.

Con este diplomado, desde el DADIS se reafirma el compromiso con la formación continua del talento humano en salud y la protección de la vida en escenarios de riesgo.