Con un 73 % de ejecución, avanza la transformación de la Diagonal 30 en Ceballos

El gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz continúa avanzando con obras que resuelven problemas históricos de movilidad y conectividad en los barrios. En Ceballos, la reconstrucción de la Diagonal 30, incluida en el programa Vías para la Felicidad, registra un avance notorio y sostenido desde su inicio a finales de noviembre.

Esta intervención contempla la reconstrucción de 330 metros lineales de vía, en una curva estratégica que no solo da acceso a las calles internas de Ceballos, sino que además descongestiona la intersección del CAI de Ceballos.

A la fecha, ya se han ejecutado 241 metros lineales, lo que representa un avance del 73 % en la reconstrucción de la vía. Paralelamente, el proyecto registra un 30 % de avance en la construcción de nuevos andenes.

El progreso es especialmente significativo si se tiene en cuenta que los trabajos han requerido demolición total del pavimento existente, que se encontraba en muy mal estado, así como el retiro del material deteriorado y la conformación completa de una nueva estructura vial, lo que implicó mayores labores técnicas y operativas.

El frente de obra avanza con un ritmo constante y eficiente, con el objetivo de tener la vía completamente terminada y habilitada al servicio de la ciudadanía el próximo 31 de diciembre, permitiendo que los habitantes de Ceballos y quienes transitan por el sector cierren el año 2025 con una vía funcional y en condiciones dignas. El proyecto, una vez esté listo, servirá para mejorar la circulación vehicular, reducir tiempos de desplazamiento y ordenar los flujos de tránsito en una zona de alta congestión.

Además del impacto en movilidad, esta obra genera 20 empleos directos, dinamizando la economía de las familias cartageneras y reafirmando el compromiso de la Alcaldía de Cartagena con el trabajo digno y la contratación de mano de obra vinculada a los territorios.

La intervención en la Diagonal 30 de Ceballos se suma a los múltiples frentes activos de Vías para la Felicidad en distintos puntos de Cartagena, consolidando una transformación vial que se siente en los barrios y en avenidas principales. Con hechos y obras en ejecución, el gobierno del alcalde Dumek Turbay sigue demostrando que la recuperación de la malla vial es una prioridad real, pensada para mejorar la calidad de vida, la conectividad y la seguridad de todos los cartageneros.