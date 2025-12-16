Con éxito se llevó a cabo la Feria Universitaria de Becas Cartagena 500 Años

Con la asistencia de más de 1.500 bachilleres egresados de instituciones educativas oficiales, se llevó a cabo con éxito la Feria Universitaria de Becas Cartagena 500 Años, organizada por la Secretaría de Educación Distrital, como una estrategia para acercar a los jóvenes de la ciudad a las oportunidades de acceso a la educación superior.

La jornada se realizó en la Institución Educativa INEM José Manuel Rodríguez Torices, y se consolidó como un espacio de orientación integral en el que los asistentes conocieron de primera mano la oferta académica de más de 15 instituciones de educación superior, resolvieron inquietudes sobre los procesos de postulación y recibieron acompañamiento directo para avanzar en su proyecto de vida profesional.

Para Eimy Sofía Torres, egresada de la Institución Educativa Rosedal y una de las asistentes, la feria fue clave en su proceso de postulación.

“Vine con la ilusión de obtener una de las becas y me voy muy contenta, porque fue un espacio donde recibí orientación clara, resolví dudas y pude conocer varias universidades. Este tipo de jornadas nos ayudan mucho a tomar decisiones más seguras sobre nuestro futuro”, expresó.

Por su parte, Karen Ayola, quien asistió para acompañar a su hijo, destacó que la feria también abrió oportunidades para otros miembros de la familia. “Llegué acompañando a mi hijo y me encontré con la grata sorpresa de que yo también puedo aplicar a las becas. Me parece una excelente oportunidad para los jóvenes de Cartagena y para quienes queremos seguir formándonos”, señaló.

El secretario de Educación Distrital, Alberto Martínez Monterrosa, resaltó el impacto de la jornada y la respuesta de la comunidad educativa.“La masiva asistencia demuestra que nuestros jóvenes quieren estudiar y aprovechar las oportunidades. El mensaje de esta administración es que estudiar es un buen negocio, es posible y los recursos están disponibles para que los muchachos estudien las carreras que desean”, recalcó el funcionario.

La Secretaría de Educación Distrital reiteró que hace parte de la apuesta de la administración distrital por fortalecer la educación superior y romper la estadística que señala que solo el 20% de los bachilleres accede a una universidad.