Cayó ‘el Padi’ en Cartagena: Lo sorprendieron con un carro robado en Barranquilla

Durante acciones contra el hurto en diversas modalidades, uniformados de la Policía Nacional de Colombia llevaron a cabo un operativo en el sur de la ciudad, resultando en la recuperación de un vehículo y la captura de un individuo.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Uniformados de la Seccional de Investigación Criminal, durante operativos de registro y control en el barrio Olaya Herrera, capturaron a ‘el Padi’, de 36 años, quien se movilizaba en un vehículo marca Chevrolet, placas QGV-682, al cual le figuraba un reporte por el delito de hurto de fecha 25/11/2025, orden emitida por la Fiscalía Seccional de Barranquilla.

El capturado, natural de Venezuela, fue sorprendido movilizándose en el vehículo hurtado, siendo puesto a disposición de la autoridad competente por el delito de receptación.

“En lo corrido del año se han capturado 860 personas por el delito de hurto, recuperando 49 vehículos”, señaló el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

La Policía Nacional de Colombia en la ciudad Cartagena, invita a la comunidad a seguir brindando información oportuna que permita identificar, ubicar y capturar a personas vinculadas a estos delictivos.