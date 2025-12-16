Cárcel para implicado en actos sexuales con menor de 8 años en Policarpa

La Fiscalía General de la Nación judicializó a un hombre de 41 años quien estaría involucrado en el delito de actos sexuales con menor de 14 años, del cual fue víctima una niña de 8 años.

Los hechos investigados acontecieron el pasado 30 de noviembre en el barrio Policarpa de Cartagena (Bolívar) donde el procesado, al parecer, sometió a tocamientos de índole sexual a la menor de edad.

Un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) evidenció en las audiencias preliminares que el procesado, se encontraría ingiriendo licor en un establecimiento comercial a donde llegó la víctima a comprar unos alimentos. En este contexto, el hombre habría aprovechado que la niña se encontraba sola para someterla a vejámenes sexuales.

Familiares de la víctima y vecinos quienes se percataron de la situación lo detuvieron y lo entregaron a la Policía Nacional. El ahora implicado, quien no aceptó su responsabilidad en los cargos imputados por el ente investigativo, cumplirá medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario.