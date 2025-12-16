Aprobada ordenanza que regula transferencias presupuestales al Hospital Universitario del Caribe

En la cuarta sesión extraordinaria de la Asamblea departamental de Bolívar, se realizó el segundo debate del proyecto de ordenanza “Por medio de la cual se ordenan y regulan transferencias presupuestales en favor del Hospital Universitario del Caribe (HUC) y se dictan otras disposiciones”.

En comunicaciones, el Gobernador de Bolívar, Yamil Arana, extendió una invitación para la entrega de la Institución Educativa Mauricio Nelson Visbal el próximo lunes 22 de diciembre a las 8:30 a.m. en el municipio de San Estanislao de Kostka. Además, el Contralmirante Carlos Oramas Maldonado invitó a la ceremonia de ascenso de oficiales y condecoraciones del personal de la Fuerza Naval del Caribe, que se realizará el martes 16 de diciembre en el campo A.R.C. Bolívar. El diputado Eugenio Martínez fue delegado para asistir a dicho evento.

Posteriormente, la secretaria general de la Duma, Katherine García, leyó el informe de ponencia para segundo debate, presentado por el diputado Jorge Rodríguez sobre el proyecto de ordenanza “Por medio de la cual se ordenan y regulan transferencias presupuestales en favor del Hospital Universitario del Caribe (HUC) y se dictan otras disposiciones”, específicamente sobre la regulación de las transferencias directas del recaudo de la Estampilla Pro-Hospital Universitario del Caribe.

El título, preámbulo y articulado no se modifican y se acogen tal cual fueron presentados por el Gobierno Departamental.

El ponente Rodríguez en el informe propuso dar segundo debate favorable al proyecto de ordenanza.

Culminada la lectura del informe, el diputado Jorge Rodríguez (La U) indicó que el proyecto autoriza la transferencia directa de recursos del Gobierno Departamental a una E.S.E., en cumplimiento de la ley que regula la estampilla. Señaló que, tras la reforma al estatuto tributario, los recursos recaudados deben girarse directamente al Hospital, garantizando su destinación específica, y sugirió precisar en la ordenanza, dentro del capítulo de patrimonio, que dichas transferencias se realicen de forma directa.

Al ser sometido a consideración, el informe fue aprobado con 14 votos a favor. El título fue aprobado con igual votación. El preámbulo fue adoptado por constitucional. El articulado fue aprobado con 14 votos a favor. El proyecto fue aprobado y quedó en espera de la sanción del gobernador para convertirse en ordenanza departamental.

Este proyecto de Ordenanza busca autorizar y regular la transferencia directa al Hospital Universitario del Caribe (HUC) del 80% del recaudo efectivo anual de la Estampilla Pro-HUC. Esto garantiza que el Hospital recibirá los recursos de forma mensual (tras finalizar cada mes de recaudo), lo ayudará al fortalecimiento de su capacidad y la mejora de servicios, conforme a la destinación específica de la Ley 645 de 2001.

Finalmente, la secretaria de Hacienda, Lanny Quintero, agradeció a la corporación por el apoyo brindado a los proyectos de Ordenanza presentados por el Gobierno Departamental, destacando que el trabajo conjunto está dirigido al beneficio del pueblo bolivarense.