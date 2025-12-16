Alcaldía de Cartagena consolida el Sistema Distrital del Cuidado

La Alcaldía Mayor de Cartagena sigue consolidando el Sistema Distrital del Cuidado (SIDICU) como una estrategia integral que impulsa el bienestar de quienes realizan labores de cuidado en el Distrito. Durante este año, se avanzó en formación, apoyo alimentario, fortalecimiento económico, articulación institucional, presencia territorial y caracterización de cuidadores, aportando a una ciudad más justa e inclusiva.

“Nuestro compromiso ha sido llegar a cada territorio con acciones reales que fortalezcan el bienestar de las personas cuidadoras. Este año logramos consolidar procesos que reconocen su esfuerzo cotidiano y que siguen construyendo una Cartagena más humana y justa”, señaló Ana Milena Jiménez, secretaria de Desarrollo Social.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El fortalecimiento de capacidades fue uno de los ejes con mayor alcance. En julio, se realizó el cierre de las Escuelas del Cuidado, fruto del convenio entre el PNUD y el Ministerio de la Igualdad, donde 330 cuidadores recibieron certificación en fortalecimiento político y transformación cultural para la democratización del cuidado.

A este proceso, se sumaron otras formaciones dirigidas a 145 cuidadores, con cursos especializados en primeros auxilios, habilidades comunicativas y nuevas masculinidades. En primeros auxilios participaron 70 personas cuidadoras en un proceso intensivo de 16 horas; en habilidades comunicativas se formaron 50 cuidadores; y en nuevas masculinidades participaron 25 hombres familiares de personas cuidadoras, fomentando la reflexión sobre los roles de género y la participación corresponsable en las tareas del cuidado.

En materia de seguridad alimentaria, el SIDICU contribuyó al bienestar de familias cuidadoras con la entrega de alrededor de 364 mercados destinados a hogares con personas con discapacidad. Adicionalmente, durante las Rutas del Cuidado se distribuyeron kits de alimentos y cuidado personal a más de 450 familias, fortaleciendo la atención integral tanto a cuidadores como a sus sujetos de cuidado.

El fortalecimiento económico también avanzó este año gracias a programas como Echa Pa’ lante e Impulso Violeta, que permitieron potenciar 39 emprendimientos liderados por mujeres cuidadoras y por familias con personas con discapacidad, favoreciendo su autonomía y la generación de ingresos.

Como parte fundamental del Sistema, se logró la caracterización de más de 5 mil cuidadores de Cartagena, identificando sus condiciones sociodemográficas, actividades de cuidado y niveles de sobrecarga emocional y física. Este proceso se desarrolló en diferentes zonas urbanas, corregimentales e insulares, tomando como referencia las unidades comuneras para garantizar una evaluación territorial representativa.

La presencia en los barrios se fortaleció con la realización de cuatro Rutas del Cuidado: Bayunca, Nelson Mandela, El Pozón y Huellas de Alberto Uribe. Estas jornadas atendieron a más de 380 cuidadores y más de 470 personas de la comunidad, alcanzando así un total superior a 850 personas beneficiadas. Cada Ruta ofreció servicios de autocuidado, acompañamiento jurídico, desarrollo de capacidades, espacios de respiro y talleres de transformación cultural, diseñados a partir de un proceso previo de concertación con cada territorio.

“Fue una experiencia muy valiosa, que me permitió aprender cómo apoyar mejor a mis dos hijas y también reconocer la importancia de cuidarme a mí misma. Este proceso nos ayuda a comprender y afrontar de manera más consciente las cargas que asumimos las personas cuidadoras”, expresó Marilis Fuentes, beneficiaria del programa.

Articulación institucional para llegar a más cuidadores

Las jornadas contaron con el apoyo de más de 20 entidades aliadas, entre ellas: Universidad del Sinú, ESE Hospital Local Cartagena de Indias, Colombia Mayor, Afinia, Mutual Ser, IPCC, Aguas de Cartagena, Secretaría General, DADIS, Escuela de Gobierno, Comisarías de Familia, PES, Renta Ciudadana, IDER, SISBÉN, Cooperación Internacional, Fundación Minuto de Dios, Colpensiones, Migración Colombia, Escuela Taller Cartagena de Indias, Secretaría de Educación y la Arquidiócesis de Cartagena, Universidad Rafael Núñez, Proceso de Caracterización de Personas Cuidadoras, entre otras.

“Las personas cuidadoras accedieron a una oferta de servicios que seguimos fortaleciendo junto a las entidades distritales, con el propósito de reconocer su labor y aliviar las cargas del cuidado que asumen día a día en Cartagena”, puntualizó Johanna Ordosgoitia, asesora de la Oficina de Asuntos para la Mujer y Equidad de Género.

El año también dejó avances significativos en el trabajo comunitario gracias a la alianza con la Fundación Almendra, que se dedica al cuidado comunitario y está ubicada en el barrio El Pozón. Para fortalecer su labor, se entregaron ayudas técnicas y dotación, incluida una máquina para hacer pastas y una batería de ollas institucionales, que mejoran la operación del comedor comunitario y contribuyen al reconocimiento y dignificación del trabajo de las cuidadoras en el territorio.

La clausura del Sistema Distrital del Cuidado se realizó en la Universidad del Sinú, sede Santillana, donde cuidadoras y cuidadores participaron en un espacio de encuentro y reconocimiento que permitió socializar los avances alcanzados durante el año y reafirmar el compromiso de seguir fortaleciendo este modelo en el Distrito.

Con estos avances, Cartagena consolida un año clave para la implementación del Sistema Distrital del Cuidado, fortaleciendo la articulación institucional, ampliando la oferta para quienes cuidan y promoviendo un modelo territorial que reconoce su labor como esencial para la vida y para el desarrollo social de la ciudad.