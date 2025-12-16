Alcalde Turbay socializa hoja de ruta de soluciones para afectados por proyecto Bahía San Carlos

El alcalde de Cartagena se reunió con los residentes del conjunto Bahía San Carlos, en el barrio El Campestre, a quienes les reiteró el compromiso de la Administración Distrital de dar una solución definitiva a un proyecto de vivienda de interés social que no fue entregado en las condiciones prometidas y que hoy afecta a decenas de familias cartageneras.

El proyecto Bahía San Carlos inició su desarrollo en el año 2018 con el objetivo de brindar soluciones habitacionales dignas. Sin embargo, desde sus primeras etapas comenzó a presentar graves dificultades técnicas, contractuales y administrativas que, con el paso del tiempo, derivaron en su paralización y en el incumplimiento de lo ofrecido a los compradores.

Las familias adquirieron no solo las torres de apartamentos, sino un proyecto integral que incluía amenidades, zonas de recreación, espacios deportivos, piscina y áreas comunes, elementos que hacían parte del valor del desarrollo y que debían ser garantizados. No obstante, el abandono de la constructora, la no culminación de obras esenciales y la falta del cierre adecuado del proyecto dejaron a los residentes en una situación de incertidumbre jurídica y deterioro de sus condiciones de vida, durante casi una década.

Por ello, en medio de una jornada de diálogo realizada en la Alcaldía Mayor de Cartagena, que contó con la participación del director del Establecimiento Público Ambiental (EPA), Mauricio Rodríguez; Emilio Molina, director de Control Urbano; Yucelis Garrido, alcaldesa de la Localidad 3; y de la directora de Corvivienda, Gisella Román; el alcalde Dumek Turbay reiteró que su gobierno asume la responsabilidad institucional de resolver una problemática heredada, priorizando la defensa de los derechos de las familias afectadas.

“No fue mi culpa, pero sí es mi responsabilidad. Hoy es nuestro problema. Estas familias no pueden seguir pagando las consecuencias de un proyecto que fracasó”, expresó el alcalde Dumek Turbay durante el encuentro.

Liquidación del contrato: el paso para que el Distrito intervenga con recursos

Uno de los puntos centrales de la reunión fue el avance del proceso de liquidación del contrato con la constructora, un requisito legal indispensable para que el Distrito, a través de Corvivienda, pueda intervenir e invertir recursos públicos.

La directora de Corvivienda explicó que, en el caso de la Torre 1, el acta de liquidación recibió 17 observaciones, todas ellas ya revisadas y con respuestas técnicas y jurídicas. En este mismo proceso se socializó la modificación del área del proyecto: de un desarrollo inicial de 7.339 metros cuadrados, la Etapa 1 quedará con 3.340 metros cuadrados.

Asimismo, se informó que antes del 30 de diciembre se entregará el último informe del proceso de liquidación y que, cumplidos los plazos legales, el 15 de enero se firmará el acta correspondiente. Posteriormente, a finales de enero, el proceso será presentado ante la fiducia, lo que permitirá avanzar hacia la fase de ejecución.

Concluida esta etapa, se levantará un acta formal de compromisos para dejar claras las responsabilidades de cada entidad y destrabar los procesos pendientes.

El alcalde reiteró que, una vez finalizada la liquidación con la Fiducia, la Alcaldía de Cartagena invertirá recursos propios para culminar el proyecto y cumplir con todo lo pactado. “Yo no les voy a negar un peso. Vamos a responder con las amenidades, la piscina y todo lo que se prometió”, aseguró.

Intervención del Canal El Campestre, una de las soluciones más esperadas

Uno de los problemas que más aqueja a la comunidad afectada es la falta de construcción de un canal de aguas pluviales que es esencial para el proyecto.

Una zona del canal El Campestre, contigua a Bahía San Carlos, se encuentra en malas condiciones, provocando inundaciones en el terreno cada vez que llueve y afectando la calidad de vida de los residentes. Por ende, con relación a esta problemática, el alcalde Dumek Turbay anunció que ya cuenta con los diseños y se destinarán 3.600 millones de pesos, para su intervención en 2026 por parte del EPA, la Secretaría de Infraestructura y la Oficina de Gestión del Riesgo.

El alcalde informó que estos recursos están asegurados en el presupuesto distrital del próximo año; para así subsanar este problema, brindando así una solución definitiva a los residentes afectados por el proyecto Bahía San Carlos.

Espacios recreativos y deportivos, entre las soluciones para la comunidad

Como parte de las decisiones adoptadas en la reunión, el Distrito anunció que cuenta con 1.000 millones de pesos asegurados y destinados, a través del Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER), para la adecuación de escenarios y amenidades deportivas en Bahía San Carlos, lo que permitirá avanzar en la entrega de estos espacios, prometidos en el proyecto.

De igual forma, el alcalde impartió instrucciones para mejorar de manera inmediata la seguridad vial en el entorno del conjunto, mediante la señalización de la vía y la evaluación de cruces peatonales seguros y dispositivos de control de tránsito, con el fin de garantizar el cruce seguro de los habitantes.

Además, Turbay prometió estudiar la futura construcción de un puente sobre la carretera de Mamonal, una vía de alta velocidad, para garantizar un cruce seguro de peatones entre El Campestre y la Urbanización Santa Clara y Ceballos.

Durante el encuentro también se abordó la situación del impuesto predial. La Administración Distrital explicó que el desarrollador deberá poner al día a la comunidad frente a esta obligación. Una vez se realice la actualización catastral y la división de los lotes, y en virtud de los daños causados a los afectados, la Secretaría de Hacienda Distrital procederá con la condonación del impuesto predial, como medida de alivio y reparación para las familias de Bahía San Carlos.

Por otro lado, el alcalde Dumek Turbay ordenó a Jhony Pérez, director del Cuerpo de Bomberos de Cartagena, una intervención inmediata para que Bahía San Carlos cuente con equipos de socorro anti incendios y se gestione la construcción de hidrantes, bombas y redes.

Reacciones de la comunidad afectada por el proyecto

La comunidad valoró positivamente el espacio de diálogo y la voluntad expresada por la Administración Distrital: “Lo que más destaco es la voluntad real del alcalde Dumek Turbay para dar solución a los problemas que hemos enfrentado durante años. Hoy salimos con compromisos claros y con la esperanza de que, en 2026, ya podamos estar tranquilos, con una vivienda digna y con los espacios para que nuestros hijos jueguen y crezcan, tal como nos fueron prometidos”, manifestó Jonathan Pino, residente del conjunto Bahía San Carlos.

Finalmente, el alcalde indicó que todos los pendientes quedarán registrados como incumplimientos atribuibles a la constructora, lo que permitirá adelantar las acciones legales, entre civiles y penales, correspondientes, mientras la Administración Distrital mantiene el acompañamiento permanente a la comunidad hasta lograr una solución definitiva, digna y justa.