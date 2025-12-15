Tras ataque cibernético, INVÍAS habilita mecanismo para obtener permiso de carga extradimensionada

TRANSPORTE

Tras el ataque cibernético que sufrió el INVÍAS, esta entidad habilitó un formulario para que los transportadores de carga extradimensionada puedan solicitar sus permisos de movilidad.

Recordemos que mientras se soluciona la contigencia, no está sirviendo el aplicativo INVITRÁMITES para la radicación y gestión de solicitudes de permisos para el transporte de carga extradimensionada.

“La afectación es exclusivamente de carácter tecnológico y se limita a la disponibilidad del aplicativo. Los demás servicios institucionales continúan operando con normalidad”, explicó la entidad.

Alternativas para los transportadores

Mientras se restablece el funcionamiento del aplicativo INVITRÁMITES, las solicitudes de permisos de carga deberán realizarse únicamente a través del siguiente enlace oficial:

https://forms.office.com/r/5eCqRUBM51

“Antes de diligenciar la herramienta transitoria, el solicitante deberá leer de manera completa el instructivo en este link, en el cual se detallan los requisitos, la información requerida y las condiciones del trámite”, explicó la entidad.

Permisos en trámite antes del hackeo

Los permisos que hayan sido radicados previamente a través del aplicativo INVITRÁMITES antes del incidente de ciberseguridad y que no alcanzaron a ser expedidos, deberán gestionarse nuevamente mediante la herramienta transitoria.

Esta medida es necesaria para garantizar la correcta recepción, validación y trazabilidad de la información, mientras se restablece el funcionamiento del aplicativo oficial.

Pago por los derechos del permiso

Mientras se mantenga la novedad, el pago de los derechos del permiso deberá realizarse únicamente por consignación bancaria en ventanilla, de acuerdo con la siguiente información oficial:

Entidad bancaria: Banco de Occidente.

Tipo de cuenta: Corriente.

Número de cuenta: 268-02287-8.

Titular: Instituto Nacional de Vías, Invías.

Concepto: Permiso transporte de carga extradimensionada.

Placa del vehículo.

Tenga en cuenta que el INVÍAS ha dicho que no se aceptarán pagos por PSE u otros medios electrónicos mientras se mantenga la contingencia. El soporte de pago deberá cargarse en el formulario, conforme a lo indicado en el instructivo anexo.