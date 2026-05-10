El Ejército de Kuwait actúa contra “varios drones hostiles” en su espacio aéreo

El Cairo, 10 mayo. Kuwait informó este domingo de que sus Fuerzas Armadas detectaron durante la madrugada “varios drones hostiles” dentro de su espacio aéreo y aseguró que actuó conforme a los protocolos de seguridad establecidos, según un comunicado difundido por el Ministerio de Defensa kuwaití.

El portavoz oficial del Ministerio de Defensa kuwaití, el coronel Saud Abdulaziz Al Atwan, declaró que el Ejército de Kuwait detectó, en la madrugada de este domingo, “varios drones hostiles dentro del espacio aéreo kuwaití, y se tomaron las medidas correspondientes de acuerdo con los procedimientos establecidos”.

“Las fuerzas armadas reafirman su plena preparación para preservar la seguridad de la patria y la seguridad de los ciudadanos y residentes”, agregó en la breve nota, compartida a través de la cuenta oficial del Ejército en X.

Este suceso se suma a los múltiples incidentes con drones iraníes contra Kuwait en el contexto de la guerra iniciada el 28 de febrero de 2026 por Estados Unidos e Israel contra Irán.

En marzo y abril de 2026, las autoridades kuwaitíes denunciaron oleadas de drones que atacaron infraestructuras críticas como el Aeropuerto Internacional de Kuwait, donde impactaron tanques de combustible y provocaron incendios sin causar víctimas.

También fueron atacadas refinerías, así como instalaciones petroleras, centrales eléctricas y plantas desalinizadoras, con daños materiales en varios casos.

El pasado 8 de abril, Estados Unidos e Irán acordaron un alto el fuego que se mantiene vigente, pese a que la tensión entre ambas partes ha escalado por el control del estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores energéticos del mundo. EFE