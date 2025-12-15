Policía logró frustrar caso de hurto a usuario de entidad financiera

La Policía Nacional de Colombia, en el marco del Plan Navidad, “Una Navidad con Propósito”, y en desarrollo de planes contra el hurto y porte ilegal de armas de fuego, funcionarios de la Policía Nacional, adscritos a la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), permitió interceptar y capturar a dos sujetos conocidos como el ‘Heine’ y ‘Gleiner’, quienes pretendían hurtan mediante modalidad de fleteo a un usuario de una entidad financiera en el barrio Santa Lucía. Se les halló en su poder un arma de fuego ilegal tipo revólver, calibre 38, con cuatro (04) cartuchos para el mismo sin percutir, de igual forma se les incautaron dos celulares y la motocicleta en la que se movilizaban.

Alias ‘Heine’ le registran siete (07) anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, hurto, violencia contra servidor público y homicidio, es de resaltar que llevaba una semana de haber salido de centro carcelario por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

Por otra parte, alias ‘Gleiner’ le registra una (01) anotación judicial como indiciado por el delito de falsedad marcaria.

Se investiga a los indiciados, presuntos integrantes de una banda dedicada al ‘fleteo’, por su participación en diferentes modalidades de hurto en varios sectores de la ciudad.

Los elementos incautados y los capturados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

La Policía Nacional en Cartagena, destaca esta ofensiva contra el hurto donde se han capturado a 858 personas y 782 personas por portar armas de fuego de manera ilegal, con la incautación de 668 de estas armas.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, capturando y judicializando a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.