Álvaro Uribe anticipará este fin de semana la candidata a la Presidencia del Centro Democrático

El expresidente Álvaro Uribe anticipó que este fin de semana se podría dar a conocer quién será la candidata a la Presidencia del Centro Democrático.

El anuncio lo hizo el exmandatario y líder natural del Centro Democrático desde un evento en Cali, en el que presentará las listas al Senado y la Cámara de Representantes del partido en el Valle del Cauca.

¿Cómo está eligiendo el Centro Democrático a su candidata presidencial?

Hay que señalar que el Centro Democrático está llevando a cabo el proceso de selección de la que será su candidata a la Presidencia a través de encuestas. Una de estas está a cargo de la firma chilena CADEM y la otra, la lidera la firma también de chile, Panel Ciudadano.

Según había establecido el partido, el anuncio sobre su candidatura presidencial se iba a hacer el próximo lunes 15 de diciembre. Aún así, de acuerdo con lo informado por el expresidente Uribe, la definición podría conocerse antes.

Se espera ahora entonces que este fin de semana la colectividad anuncie quién será su aspirante a la Presidencia entre las precandidatas y senadoras Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paloma Holguín.

Es clave además mencionar que pese a que el Centro Democrático se inscribió para participar de las consultas interpartidistas del 8 de marzo de 2026, esta semana el expresidente Uribe abrió la puerta a la posibilidad de realizar una nueva encuesta para elegir al candidato de la oposición.