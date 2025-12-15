Mujer pretendía viajar desde Cartagena a Europa con 2 kilos de cocaína en su estómago

La Policía Nacional de Colombia, en el marco del Plan Navidad, “Una Navidad con Propósito”, realizando controles rutinarios en la terminal Aérea, durante el abordaje de vuelos nacionales e internacionales, unidades adscritos a la Policía Antinarcóticos, capturaron en flagrancia a una mujer de 24 años, de nacionalidad colombiana, quien pretendía abordar un vuelo con destino a Ámsterdam, Países Bajos, con más de 1 kilo con 700 gramos de cocaína que llevaba en el interior de su estómago en 31 dediles.

La pericia de los funcionarios de la Policía Nacional permitió mediante labores de vigilancia y procedimiento de perfilamiento a pasajeros, abordan a la capturada donde le realizan una revisión con rayos x ‘Body Scan’ se le observó en su interior 31 cápsulas una sustancia líquida, y al ser expulsadas y sometidas a la Prueba de Identificación Preliminar Homologada (PIPH), dando como resultado preliminar positivo para Cocaína.

La capturada fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, por el delito de tráfico, fabricación y porte de sustancias estupefacientes.

Con este importante resultado, la institución policial impidió la comercialización internacional de más de 4.500 dosis de cocaína. Esta droga está valorada en 110.000 euros, lo que equivale a más de 490 millones de pesos colombianos en el mercado negro.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en lo corrido del año se han capturado 2.496 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 602 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca y cocaína.

“Estamos dando golpes contundentes contra estas estructuras criminales que no solo se disputan el tráfico local de estupefacientes, sino que además son generadoras de diferentes hechos violentos y otro tipo de delitos que alteran la tranquilidad y la convivencia. Seguimos insistiendo en la importancia de que la comunidad sea nuestra principal aliada, brindamos información oportuna, que nos ayude a identificar y ubicar a los delincuentes”, sostuvo.