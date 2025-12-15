Masacre en Versalles, Valle: identifican a las tres víctimas del ataque armado

Timaná, La Plata, Neiva, Palestina y Suaza, que dejan un total de 17 víctimas. Foto Relacionada.

Un hecho violento con arma de fuego se registró en un establecimiento comercial del corregimiento de Florida, zona rural del municipio de Versalles, Valle del Cauca, en límites con el municipio de Toro, dejando tres personas muertas.

De acuerdo con información entregada por la Policía Judicial, las víctimas se encontraban departiendo en el lugar cuando dos hombres que se movilizaban en motocicleta, vestidos con prendas oscuras, ingresaron al establecimiento y abrieron fuego indiscriminadamente, para luego huir del sitio.

Las tres personas resultaron gravemente heridas y fueron trasladadas a centros asistenciales, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

“Las primeras indagaciones permiten establecer que las víctimas estaban en un establecimiento abierto al público cuando los agresores ingresaron y accionaron armas de fuego, dándose a la fuga inmediatamente”, indicó el coronel Pedro Pablo Astaiza, subcomandante de la Policía Valle.

El triple homicidio ocurrió en una zona de difícil acceso, ubicada a aproximadamente hora y media del casco urbano de Versalles, lo que ha complicado las labores iniciales de investigación.

Las víctimas fueron identificadas como Diego Fernando Valencia Ríos y Jarlinson Leonel Vera, ambos de 28 años, y Raúl de Jesús Valencia de 34 años.

“De manera inmediata se activó un componente especial de investigación con personal de inteligencia e investigación criminal para identificar, ubicar y capturar a los responsables, así como esclarecer los móviles de este lamentable hecho”, agregó el coronel Astaiza.

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz - Indepaz, esta masacre sería la número 77 registrada en Colombia en lo corrido del año. El organismo advierte además que en esta zona del norte del Valle del Cauca tienen presencia estructuras criminales como el Clan del Golfo y la banda delincuencial La Nueva Generación, entre otras.