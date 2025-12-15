Noticiero mediodía Cartagena

Cartagena

Lanzamiento del poemario ‘No hay mar en el cielo’

Es un libro que interroga desde la sal: su brillo, su herida, su memoria, su peso en la historia íntima de las mujeres y en la arquitectura invisible del Caribe

Martha Amor Olaya

Martha Amor Olaya

Hay libros que cierran ciclos y otros que los abren. No hay mar en el cielo, el cuarto libro de Martha Amor Olaya, nace en ese borde donde la palabra deja de ser refugio y se convierte en revelación. Es un libro que interroga desde la sal: su brillo, su herida, su memoria, su peso en la historia íntima de las mujeres y en la arquitectura invisible del Caribe.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Creo profundamente que es el mejor libro que he escrito”, afirma la autora. Y ese gesto —arriesgado, honesto, definitivo— condensa el espíritu de la obra: un viaje a lo esencial, a las preguntas que no evitan el dolor y a la lucidez que permanece cuando todo se desborda.

Martha Amor —escritora cartagenera, comunicadora social y periodista, con varios premios de periodismo y participación en ferias del libro como la FILBo y Guadalajara— lanza esta nueva obra en el Museo San Pedro Claver, un espacio que acoge las expresiones culturales de la ciudad. La entrada será gratuita y abierta al público.

Una celebración de voces que se encuentran

Para este lanzamiento, la autora estará acompañada por mujeres cuya sensibilidad y rigor literario amplifican el espíritu del libro:

  • Milena Roa, estratega de contenidos.
  • Ana Victoria Padilla Onatra, editora del poemario, historiadora y poeta.
  • María Alejandra Buelvas Badrán, una de las voces poéticas más singulares de su generación, acompañada por la guitarrista Luisa Ochoa.
  • Mafe Piñeres y Nacha Newbal, escritoras y gestoras culturales que han tejido comunidad literaria en la ciudad, abrirán un diálogo necesario sobre el poder de la palabra en nuestro tiempo.

La sal como origen, destino y pregunta

En No hay mar en el cielo la sal no es solo un elemento: es un lenguaje.

Preserva y consume. Protege y desgasta. Atraviesa el amor, la herencia, la violencia cotidiana, la fe, el cuerpo, la casa y el mar que funda nuestra identidad caribe. Es, como escribe la autora, “una sustancia capaz de decirlo todo”.

Este poemario invita a pensar en cómo la sal —y lo que simboliza— se cuela en los vínculos, en las estructuras de poder, en la memoria colectiva y en la intimidad de cada mujer. Y cómo, a pesar de todo, siempre queda el mar: ese espacio donde lo dañado puede purificarse o hundirse, donde la vida se espesa y se vuelve claridad.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad