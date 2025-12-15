Joven de 24 años se encadena en Cúcuta para exigir cirugía negada por su EPS. / Foto: Cortesía.

Cúcuta.

En la mañana de este lunes, Sebastián Ruiz, un joven de 24 años, se encadenó junto a varios de sus familiares en las instalaciones de la Secretaría de Salud de Cúcuta, ubicadas en la biblioteca pública Julio Pérez Ferrero, para exigir la autorización de una cirugía que, según denuncia, la Nueva EPS le ha negado desde hace más de un año.

El joven aseguró a Caracol Radio que han agotado todas las vías administrativas y judiciales sin obtener una solución.

“Ya intentamos hablar de forma pacífica, ir a las instalaciones de la EPS, pero siempre nos dicen que está en trámite y nunca pasa nada”, relató Ruiz.

Explicó que incluso una acción de tutela fallada a su favor no fue acatada por la EPS. “Ganamos la tutela, el juez dio unas horas para responder y no respondieron. Luego vino el desacato, sanciones, pero aun así no autorizaron la cirugía”, afirmó.

Sebastián señaló que la prolongada espera ha afectado gravemente su salud y su estabilidad emocional.

“Ya no aguanto más, estoy cansado emocionalmente. Esto no solo es físico, también afecta la mente, el cerebro y la vida de uno”, expresó durante la protesta.

A su lado estuvo su primo, Nelson Jaimes, quien destacó el impacto que esta situación ha tenido en toda la familia.

“Ha sido muy fuerte acompañarlo, darle apoyo moral, pero lo que realmente necesita es la cirugía para poder seguir con su vida y mejorar su calidad de vida”, indicó.

Jaimes explicó que las secuelas físicas han impedido que Sebastián continúe con normalidad sus terapias y su proceso profesional.

“El doctor le prohibió seguir con las terapias hasta que no lo operen. Él quiere seguir con su vida, con su profesión y trabajar como ingeniero industrial”, agregó.

Ante la protesta, la secretaria de Salud de Cúcuta, Taíz del Pilar Ortega, llegó al lugar y confirmó que la entidad adelanta labores de mediación.

“Hoy estamos haciendo el trabajo de mediadores, de la mano de la Personería y la Procuraduría, para lograr la aprobación de esa cirugía”, señaló.

La funcionaria reconoció que se trata de una problemática recurrente en la ciudad. “Como este caso hay muchos, relacionados con la Nueva EPS y otras EPS, en medio de la crisis de salud que vive Cúcuta y Norte de Santander”, afirmó Ortega.

Finalmente, la secretaria anunció que el próximo 18 de este mes se realizará una jornada con presencia de la Superintendencia Nacional de Salud.

“Invitamos a todos los usuarios que tengan problemas con medicamentos, cirugías o autorizaciones a que se acerquen con su documentación pendiente”, concluyó.