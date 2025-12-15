Horóscopo de hoy, 15 de diciembre, del Profesor Salomón: debe prender una vela para la prosperidad

Nacer en una fecha como el día de hoy, 15, quiere decir que son personas que vienen al mundo con una gran juventud, que siempre tendrán una apariencia juvenil, alegre y dinámica. Sin embargo, también son personas muy autoritarias, disciplinadas, organizadas y exigentes. Actualmente, Júpiter y Saturno están teniendo algunos cambios, los cuales, le ayudarán a abrir muchas puertas para el año que viene.

El número del día, es el 4460, la recomendación, encender una vela blanca y pedir mucha prosperidad y riqueza, el color es el banco, y la fruta, es la fresa.

Horóscopo del día 15 de diciembre

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Para las personas nacidas bajo el signo aries, vendrán muchas cosas de gran importancia y que les traerán mucho éxito, sin embargo, para poder llegar a esto en el próximo año, deben hacer un borrón y cuenta nueva, pues el sostener cosas negativas, no permitirá que le llegue la prosperidad tal como la desea. Además, antes de que finalice el año le llegará una llamada con una noticia muy importante para cerrar el 2025.

Número del día: 5913.

Recomendación: La salvia americana.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Para las personas del signo leo, les estará llegando mucho dinero, triunfo, pago de deudas, nuevos negocios y mucha estabilidad. Pues según el tarot, la estrella de la suerte lo estará acompañando de una manera muy especial que traerá consigo grandes bendiciones para su vida.

Número del día: 7098.

Recomendación: El baño liga del dólar.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Para el signo sagitario, vienen tiempos de mucha estabilidad, el 2025 tendrá un buen desenlace, pero para el 2026, traerá mucha más fortaleza, equilibrio y bendición. Además, le llegará una propuesta relacionada en el extranjero, ya sea para irse a vivir o para trabajar.

Número del día: 0340.

Recomendación: El velón del año nuevo.

Cáncer (Del 21 de junio al 22 de julio)

Las personas del signo cáncer, tendrán muy buenas noticias a nivel de trabajo, por esto, si ha estado preocupado o angustiado, debe tranquilizarse, pues las cosas se estarán arreglando en el camino, ya que llegará mucha estabilidad a su vida.

Número del día: 3390.

Recomendación: El velón lluvia de oro.

Escorpión (Del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Para las personas nacidas bajo el signo escorpión, llegará algo muy interesante relacionado con el dinero, ya que puede conseguir una nueva fuente de ingresos o un nuevo trabajo. Por otro lado, los juegos de azar estarán a su favor, por lo que tendrán una gran bendición que deben saber aprovechar al máximo.

Número del día: 4558.

Recomendación: El agua de azar.

Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

Para las personas del signo piscis, hay algo relacionado con amor que deben solucionar, pues no puede terminar el año con rencores o con odios, por tanto, si es lo necesario, debe aclarar las situaciones que están pendientes, para que pueda empezar el próximo año con mucha tranquilidad y equilibrio

Número del día: 1830.

Recomendación: Las 33 mieles de la prosperidad.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Para las personas de este signo, el tarot dice vendrá mucho trabajo, quizás tiene que cambiar de labor o le ofrecerán nuevas condiciones que debe considerar, sin embargo, cualquier modificación será para su bienestar y le ayudarán a proyectarse de mejor manera para el año que viene.

Número del día: 3470.

Recomendación: El incienso de fortuna.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Para las personas libra, no deben desesperarse por las cosas que no están saliendo como espera, pues debe tener calma para analizar las cosas que puede mejorar o que puede hacer para que todo funcione, pues en ocasiones por culpa de la falta de paciencia, no puede seguir adelante. Si desea realizar un viaje o algún proyecto en el extranjero, es momento de hacerlo.

Número del día: 5186.

Recomendación: El velón de las siete potencias.

Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

Debe tener cuidado, pues próximamente tendrá situaciones que le serán de mucho estrés. Por esto, no se comprometa en más cosas de las que puede cumplir. Aquellas personas que se encuentran luchando por algo, como una pensión por ejemplo, por fin les saldrá a su favor, y sucederá de una forma muy inesperada.

Número del día: 4618.

Recomendación: El agua direccionada de la sabiduría.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Para las personas del signo tauro, el profesor Salomón les recomienda realizarse una limpieza, pues hay personas que pueden estar sintiendo mucha envidia de usted. Por esto, no debe hablar acerca mucho de sus proyectos y sus metas, pues las energías de las otras personas pueden influir en que no se cumplan.

Número del día: 7428.

Recomendación: La medalla de San benito.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Para las personas del signo virgo, tendrán triunfo absoluto en todo lo que quieran por lo que cerrarán el año con broche de oro, con mucha estabilidad, fortaleza, y grandes bendiciones. Gracias a esto, podrá organizarse de gran manera y terminar de solucionar algunos pendientes, de modo que comenzará el próximo año con mucha tranquilidad y proyecciones nuevas.

Número del día: 1233.

Recomendación: El reventador.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

A las personas del signo capricornio, el profesor Salomón les recomienda luchar por lo que quieren, pues no pueden dejarse doblegar por ninguna persona o situación, pues el único que sabe lo que quiere lograr es usted mismo. Por otro lado, los juegos de azar estarán a su favor, pues la suerte lo está rodeando.

Número del día: 0385.

Recomendación: El extracto del jugador.

