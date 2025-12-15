“El miedo a ser visto: la clave para romper las cadenas sociales y reconectar con nuestra esencia
¿Cómo regresar a nuestra esencia, a nuestra autenticidad? ¿Cómo conectar con lo que verdaderamente somos y que lleva guardado por temor ser vistos tal cuál somos y de esa manera no ser aceptados, o peor aún, creer que tal cual somos nos impide encajar en las normas sociales y culturales? De la mano de Alexandra Nizhelskaya, conferencista, coach de transformación y autora del libro De regreso a ti, nos cuenta cómo hacerlo. Cómo poder vivir una vida en la que creamos nuestra propia realidad desde el gozo y la intuición
“El miedo a ser visto: la clave para romper las cadenas sociales y reconectar con nuestra esencia. imagen vía Getty Images