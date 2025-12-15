“El Cauca tiene riqueza poblacional, cultural y estratégica para el desarrollo”: Paulo Lara

Paulo Lara señaló el papel estratégico del Cauca en la conexión entre el Pacífico y el centro del país. | Foto: Caracol Radio

En el marco del encuentro ‘Imagina y Vive el Cauca’, organizado por Prisa Media, Paulo Lara, asesor de población y desarrollo del Fondo de Población de la ONU, resaltó la importancia de potenciar la participación de las mujeres en los procesos productivos y de cohesión social, así como la capacidad de gobernanza de las comunidades para construir pactos territoriales y procesos colectivos.

Paralelamente, enfatizó en la fortaleza económica de la región, destacando cadenas productivas como la cafetera y la agrícola, de la mano de su ubicación estratégica, pues el territorio conecta al Pacífico con el centro del país.

Aquí la entrevista completa: