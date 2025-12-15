En ArmoníaEn Armonía

De la pantalla a la sanación: Mara Muñoz revela clave para ser espiritual en un mundo materialista

¿Cómo ser espiritual en un mundo material, lleno de retos y expectativas? Mara Muñoz Echeverry quien por más de 40 años trabajó en la televisión colombiana en producciones como Paquito Gallego y quien lleva décadas como terapeuta holística, nos comparte su visión de cómo vivir más a gusto y conectados con nuestra alma.

De la pantalla a la sanación: Mara Muñoz revela clave para ser espiritual en un mundo materialista. Imagen vía Getty Images

