De la pantalla a la sanación: Mara Muñoz revela clave para ser espiritual en un mundo materialista
¿Cómo ser espiritual en un mundo material, lleno de retos y expectativas? Mara Muñoz Echeverry quien por más de 40 años trabajó en la televisión colombiana en producciones como Paquito Gallego y quien lleva décadas como terapeuta holística, nos comparte su visión de cómo vivir más a gusto y conectados con nuestra alma.
De la pantalla a la sanación: Mara Muñoz revela su visión para ser espiritual en un mundo materialista
23:16
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
De la pantalla a la sanación: Mara Muñoz revela clave para ser espiritual en un mundo materialista. Imagen vía Getty Images