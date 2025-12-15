Corte ratificó sentencia contra general (r) Yuber Armando Aranguren por acoso sexual

JUDICIAL

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de tres años y un mes de prisión en contra del general en retiro Yuber Armando Aranguren Rodríguez, por acosar sexualmente a una subintendente en repetidas ocasiones en 2018, fue comandante de la Brigada 27 del Ejército con sede en Mocoa.

La Sala de Casación Penal negó las cinco nulidades presentadas por la defensa incluyendo, por extemporáneo, el intento de retractación que pretendió hacer el exmilitar de las expresiones injuriosas que hizo contra su víctima.

Para la Corte no hay duda de que el procesado incurrió en los delitos imputados y que no hay razones suficientes para afirmar que la víctima mintió sobre la existencia de los hechos o que intentó manipular la situación para obtener un traslado a otra ciudad.

“El relato de la víctima es creíble, no solo porque ella lo haya ofrecido, como lo aduce la defensa, sino por las condiciones de coherencia y seriedad en que lo rindió, porque, además algunos de los sucesos que constituyeron los punibles fueron también constatados por testigos presenciales y porque algunos periféricos fueron corroborados debidamente, sin que, de otro lado, se haya demostrado la objetiva existencia de algún motivo diverso para que incriminara a su comandante, o para obtener algunos objetivos que de otro modo supuestamente no alcanzaría”, dice la sentencia.

Al revisar la pena se modificó el monto de la condena al considerar que en relación con el acoso sexual debe excluirse la circunstancia de mayor punibilidad: le rebajó dos meses.