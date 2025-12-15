Cinco sectores de Cúcuta con presencia de presuntos explosivos

Alerta por presencia de explosivos en el Anillo Vial / Foto Cortesía

Cúcuta

Varios sectores de la ciudad de Cúcuta se encuentran en alerta máxima por la presencia de presuntos artefactos explosivos en el anillo vial.

Las comunidades de varios barrios están reportando la presencia de artefactos u elementos que podrían contener explosivos.

Unidades de la Policía Nacional y del Ejército Nacional con personal antiexplosivo han empezado una acción preventiva sobre sectores como el anillo vial occidental, Puente Amarillo, Urbanización Arrayanes, estación de Policía San Fernando El Rodeo, y Urbanización Pleno Sol.

En esta zona del país, en el oriente colombiano se han generado más de catorce hechos violentos por parte de esa guerrilla.

Las autoridades han extremado controles en infraestructuras públicas, torres de energía, los oleoductos, e infraestructura de la fuerza pública por amenazas contra estos sectores.