Centro Democrático en la frontera espera conocer su candidata

Cúcuta

A pocas horas de conocerse el nombre de la candidata que representará al Centro Democrático en la contienda electoral en la zona de frontera los militantes de ese movimiento político guardan con expectativa conocer el anuncio.

Marlon Chacón representante de esa colectividad dijo a Caracol Radio que “nosotros aguardamos con gran total respeto y aceptación esta consulta interna para poder avanzar en nuestra propuesta y lograr consolidar el nombre de quien resulte elegido.

Precisó que “siempre han acatado las normas y orientaciones de las directivas del partido y esta no será la exención para poder impulsar quien resulte elegido”.

Indicó que frente a la decisión que se adopte el movimiento político la colectividad respaldará el nombre de quien resulte elegida y ese será el nombre que identificará el liderazgo.

Finalmente señaló que serán respetuosos de los resultados y que seguirán con firmeza liderando los ideales del partido político que los representa.