Cartagena

Balas y muerte en el barrio La Esperanza: un hombre fue ultimado por sicarios

Por este crimen no hay personas capturadas

Colprensa

En el barrio La Esperanza, calle El Tunal, se presentó el homicidio de MANUEL SEPÚLVEDA CIENFUEGOS, a sus 28 años de edad.

Testigos presenciales relataron que el hoy occiso compartía con varias personas en el sitio. De repente, un sicario se presentó y le disparó, causándole heridas mortales, para luego darse a la fuga.

Al difunto le figuran tres (3) anotaciones judiciales por diferentes delitos:

  • Dos anotaciones por hurto, años 2019 y 2020.
  • Una por lesiones personales del 2024.

Funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal “SIJIN”, realizaron la inspección técnica al cadáver.

