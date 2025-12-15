Atención con el nuevo golfista colombiano que disputará el PGA Tour en 2026: ¿De quién se trata?

El golf colombiano recibió una gran noticia para el próximo año. El país tendrá un nuevo representante en el PGA Tour 2026, tras haber obtenido una tarjeta por su sobresaliente actuación en la última etapa de la Escuela Clasificatoria.

¿Quién es el colombiano que afrontará el PGA Tour en 2026?

Se trata de Marcelo Rozo, golfista bogotano de 36 años que, junto con el argentino Alejandro Tosti, participará el próximo año en el PGA Tour, el circuito estadounidense de golf, tras lograr na autoritaria tarjeta en el torneo final de la Escuela de Clasificación Korn Ferry, que concluyó en Ponte Vedra Beach, en Florida (EE.UU.).

Rondas de 70-64-65 y 69, para un total de 12 golpes bajo par, dejaron ubicado a Rozo en el segundo lugar de la exigente competencia disputada en el TPC Sawgrass

Así las cosas, el deportista capitalino consiguió el billete junto a Tosti, los canadienses A.J. Ewart y Adam Svensson y el estadounidense Dylan Wu, quienes completaron los primeros cinco puntos del torneo. Con lo anterior, Rozo se estrenará en 2026 en el circuito estadounidense, donde solo había disputado hasta ahora cuatro torneos.

Es preciso recordar que Marcelo Rozo se convierte en el sexto colombiano que accede al PGA Tour, luego de lo hecho por Rogelio González, Eduardo Herrera, Camilo Villegas, Juan Sebastián Muñoz y Nicolás Echavarría.

Esto dijo Marcelo Rozo por el logro obtenido

“Creo que hice un gran trabajo. Estoy sin palabras ahorita, pero hay mucha gente con la que estoy muy agradecido y que siempre estuvieron a mi lado. Mi familia, mi esposa, mi hijo y mi equipo de trabajo, Hernán Rey, Jorge Mesa, Iván Tcherkaski y mi caddie, ‘Alejo’, además de mis patrocinadores y todos los que desde mi casa, mis papás y mi hermano, que siempre lo han dado todo por apoyarme en este camino”, sentenció Rozo apenas finalizada su ronda.

Y complementó respecto a la responsabilidad que tiene de cara a la temporada 2026 en el PGA Tour: “Va a ser una curva de aprendizaje, afortunadamente tengo a ‘Nico’ (Echavarría), uno de mis grandes amigos, y a Camilo (Villegas), además de varios de los jugadores con los que he jugado en estos 13 años de carrera. Asimismo, tengo un gran equipo detrás de mí que sabe cómo es el Tour, así que no quiero cambiar mucho de lo que vengo haciendo, pero sí seguiré trabajando duro por mejorar un poco cada día, seguiré creyendo en mí y haciendo las cosas de buena manera”.