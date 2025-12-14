Tabla de posiciones de LaLiga de España: Así quedó tras triunfo del Real Madrid en campo del Alavés

Real Madrid logró mantener la diferencia de cuatro puntos con el líder Barcelona, luego de derrotar 1-2 al Alavés en juego por la fecha 16 de LaLiga de España. El Villarreal, con dos partidos menos, aún puede ponerse a dos unidades de los Culé.

El Madrid, nuevamente dejando dudas en su juego, se impuso en el Estadio de Mendizorroza con goles del francés Kylian Mbappé y del brasileño Rodrygo Goes. El local asustó con un empate parcial a través de Carlos Vicente Robles.

Barcelona ya había conseguido el triunfo este sábado contra el Osasuna, equipo al que le costó romperle el cero, lográndolo con un doblete de Raphinha a los 70 y 87 minutos del encuentro.

La jornada 16 de LaLiga de España concluirá este lunes con el duelo entre Rayo Vallecano y Real Betis. Entretanto, será reprogramado el compromiso entre Levante y Villarreal. El Submarino Amarillo tiene grandes chances tiene 35 puntos y grandes chances de desplazar una casilla más al Real Madrid en la tabla, metiéndole más presión al Barcelona.

