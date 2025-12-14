Tabla de posiciones de LaLiga de España: Así quedó tras triunfo del Real Madrid en campo del Alavés
El equipo Merengue sostuvo la misma diferencia con el Barcelona.
Real Madrid logró mantener la diferencia de cuatro puntos con el líder Barcelona, luego de derrotar 1-2 al Alavés en juego por la fecha 16 de LaLiga de España. El Villarreal, con dos partidos menos, aún puede ponerse a dos unidades de los Culé.
El Madrid, nuevamente dejando dudas en su juego, se impuso en el Estadio de Mendizorroza con goles del francés Kylian Mbappé y del brasileño Rodrygo Goes. El local asustó con un empate parcial a través de Carlos Vicente Robles.
Barcelona ya había conseguido el triunfo este sábado contra el Osasuna, equipo al que le costó romperle el cero, lográndolo con un doblete de Raphinha a los 70 y 87 minutos del encuentro.
Tabla de posiciones de LaLiga de España 2025/2026
Otros juegos de la fecha
La jornada 16 de LaLiga de España concluirá este lunes con el duelo entre Rayo Vallecano y Real Betis. Entretanto, será reprogramado el compromiso entre Levante y Villarreal. El Submarino Amarillo tiene grandes chances tiene 35 puntos y grandes chances de desplazar una casilla más al Real Madrid en la tabla, metiéndole más presión al Barcelona.
Resultados de la fecha 16
- Real Sociedad 1-1 Girona
- Atlético Madrid 2-1 Valencia
- Mallorca 3-1 Elche
- Barcelona 2-0 Osasuna
- Getafe 0-1 Espanyol
- Sevilla 4-0 Real Oviedo
- Celta de Vigo 2-0 Athletic
- Alavés 1-2 Real Madrid