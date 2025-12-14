Liga Española

Tabla de posiciones de LaLiga de España: Así quedó tras triunfo del Real Madrid en campo del Alavés

El equipo Merengue sostuvo la misma diferencia con el Barcelona.

Rodrygo y Vinicius celebran el gol del triunfo del Real Madrid. (Photo By Irina R. Hipolito/Europa Press via Getty Images)

Real Madrid logró mantener la diferencia de cuatro puntos con el líder Barcelona, luego de derrotar 1-2 al Alavés en juego por la fecha 16 de LaLiga de España. El Villarreal, con dos partidos menos, aún puede ponerse a dos unidades de los Culé.

El Madrid, nuevamente dejando dudas en su juego, se impuso en el Estadio de Mendizorroza con goles del francés Kylian Mbappé y del brasileño Rodrygo Goes. El local asustó con un empate parcial a través de Carlos Vicente Robles.

Barcelona ya había conseguido el triunfo este sábado contra el Osasuna, equipo al que le costó romperle el cero, lográndolo con un doblete de Raphinha a los 70 y 87 minutos del encuentro.

Tabla de posiciones de LaLiga de España 2025/2026

Otros juegos de la fecha

La jornada 16 de LaLiga de España concluirá este lunes con el duelo entre Rayo Vallecano y Real Betis. Entretanto, será reprogramado el compromiso entre Levante y Villarreal. El Submarino Amarillo tiene grandes chances tiene 35 puntos y grandes chances de desplazar una casilla más al Real Madrid en la tabla, metiéndole más presión al Barcelona.

Resultados de la fecha 16

  • Real Sociedad 1-1 Girona
  • Atlético Madrid 2-1 Valencia
  • Mallorca 3-1 Elche
  • Barcelona 2-0 Osasuna
  • Getafe 0-1 Espanyol
  • Sevilla 4-0 Real Oviedo
  • Celta de Vigo 2-0 Athletic
  • Alavés 1-2 Real Madrid

