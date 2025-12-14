Política

Senadora Ramírez sale en defensa del MinIgualdad y denuncia presuntos ataques discriminatorios

El debate previo a la discusión sobre la continuidad del Ministerio de la Igualdad y Equidad, programado para esta semana en el Congreso, empezó a escalar más allá de los argumentos técnicos y de gestión.

Sandra Ramírez, senadora del partido Comunes. Foto Colprensa

Así lo denunció la senadora del partido Comunes, Sandra Ramírez, quien alertó sobre lo que calificó como un ambiente “irrespetuoso y hostil” en torno al ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián, previo al debate legislativo.

A través de su cuenta en X, la congresista cuestionó el tono utilizado por algunas parlamentarias y advirtió que el debate estaría desviándose hacia ataques personales y presuntamente discriminatorios.

“¿Hasta dónde el debate político se convierte en ataques discriminatorios?”, escribió la senadora Ramírez en su mensaje público.

La congresista señaló directamente a las parlamentarias Katherine Juvinao y Karina Espinosa, a quienes cuestionó por expresiones que, según ella, ponen el foco en la identidad de género del ministro y no en su gestión al frente de la cartera.

“Las congresistas Juvinao y Espinosa cuestionan al Ministro de la Igualdad sobre si ‘amaneció siendo ministra o ministro’”, afirmó Ramírez en su publicación.

En ese sentido, la senadora planteó que este tipo de señalamientos podrían constituir una desviación del debate legislativo y derivar en conductas que vulneren derechos fundamentales.

“¿Se está desviando a la identidad de género de su líder?”, cuestionó.

Ramírez también hizo un llamado directo a los organismos de control para que evalúen si las expresiones utilizadas podrían tener implicaciones legales.

“Ojo entes de control, podrían estar las ‘honorables’ violando la ley”, agregó, en referencia a la Ley 1482 de 2011, que sanciona actos de discriminación y homofobia en Colombia.

Desde distintos sectores del Congreso se ha insistido en que la discusión debe centrarse en la continuidad del Ministerio de la Igualdad, su ejecución presupuestal y los resultados de su gestión, y no en aspectos personales de quien lo dirige.

En medio de la controversia, varios congresistas y colectivos han reiterado un llamado a mantener el respeto en el debate político. “Suave con las personas, duro con los argumentos”, es una de las frases que ha comenzado a circular en los pasillos del Capitolio.

