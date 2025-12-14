Policía Nacional y Fundación Linked By A Dream “Unidos por un Sueño” adelantó Navidad en Arjona

Por: Emilio Gutiérrez Yance- Subintendente Policía Nacional

La Navidad llegó antes de tiempo. No lo anunció el calendario ni las luces en las fachadas, sino las risas inquietas de casi mil niños que, desde muy temprano, entendieron que ese 13 de diciembre de 2025 no sería un día cualquiera.

El sol caía sin prisa sobre el mega colegio Don Bosco, en el municipio de Arjona, al norte de Bolívar, testigo silencioso de una historia que comenzó lejos, muy lejos, en otras latitudes. Allá, en los Estados Unidos, un grupo de colombianos decidió que la nostalgia también podía transformarse en esperanza. Así nació la Fundación Linked By A Dream – Unidos por un Sueño, una familia extendida que cada diciembre cruza fronteras invisibles para llegar, con regalos y afecto, a los rincones más vulnerables de la Colombia profunda.

La campaña “Padrinos de Amor” volvió a demostrar que la solidaridad no necesita pasaporte. Cerca de 950 juguetes y 1.000 refrigerios fueron entregados como quien entrega algo más que objetos: un gesto, una caricia simbólica, una certeza de que alguien, en algún lugar, piensa en ellos.

Los niños corrían con cajas envueltas en colores vivos; los padres observaban con esa mezcla de gratitud y alivio que solo se siente cuando la Navidad deja de ser una preocupación y vuelve a ser una fiesta. En medio de la jornada, la oferta institucional FIVE se desplegó con un mensaje claro: proteger la infancia también es prevenir, educar y acompañar. Porque en territorios donde las carencias acechan, la prevención es otra forma de amor.

La jornada se partió en dos, como se parten los días importantes. En la mañana, el corazón del evento latió dentro de las aulas; en la tarde, la Navidad caminó hacia los barrios beneficiados, se sentó en las esquinas y conversó con la comunidad. Allí, entre palabras sencillas y actividades colectivas, se habló de futuro, de decisiones y de caminos distintos al consumo y al tráfico de sustancias psicoactivas.

La presencia institucional no pasó desapercibida. El brigadier general Ricardo Sánchez Silvestre, director de Antinarcóticos de la Policía Nacional, acompañado del coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, compartió la jornada con la comunidad y dejó un mensaje que resumió el espíritu del encuentro:

“Cada regalo que entregamos hoy es una oportunidad para alejar a nuestros niños y niñas de los riesgos que amenazan su futuro. La prevención también se construye con amor, con cercanía y con presencia en el territorio”, expresó el brigadier general Sánchez Silvestre.

Al caer la tarde, Arjona volvió a su ritmo habitual, pero algo había cambiado. En las manos de los niños quedaban juguetes; en los barrios, conversaciones nuevas; y en el aire, la sensación de que la Navidad se había adelantado para recordar que la prevención también puede vestirse de alegría. Porque cuando el amor cruza fronteras y camina el territorio, la esperanza siempre encuentra dónde quedarse.