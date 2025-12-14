Manizales busca alianzas e inversión en Estados Unidos

Manizales

El alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, participó en el foro “De lo Local a lo Global: Impulsando las Alianzas Subnacionales entre Estados Unidos y Colombia”, realizado en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, en Washington D.C., un espacio que reunió a alcaldes colombianos, líderes empresariales y representantes del gobierno estadounidense.

Su participación en este evento es considerada una gestión estratégica para posicionar a la capital de Caldas en escenarios clave de cooperación internacional y atracción de inversión extranjera.

"Son miles de empleos que dependen de esta buena relación y por eso estamos aquí, también abriéndonos para venderles más productos a los Estados Unidos, para llevar inversiones norteamericanas a Manizales y generar Alianzas Público - Privadas (APP), inversiones que son necesarias para mover la economía de las ciudades", destacó el alcalde Rojas.

Manizales en Washington

Según el mandatario de la capital caldense, esta gestión va más allá de un acto protocolario y busca proyectar a Manizales como una ciudad con capacidad para fortalecer la diplomacia económica subnacional, atraer capital extranjero y generar alianzas estratégicas de largo plazo.

Estados Unidos también quiere hablar con las ciudades y para nosotros es vital porque nuestras relaciones con países como este son para nosotros ganadoras y tenemos que sostenerlas de la mejor manera.

En medio del panorama de incertidumbre económica a nivel nacional, las ciudades han asumido un papel cada vez más relevante como motores de desarrollo y estabilidad. En ese contexto, la presencia de Manizales en este foro internacional cobra especial importancia.

Propuesta de valor de Manizales para inversionistas

Uno de los principales objetivos de la participación en Washington fue abrir canales sólidos para la llegada de inversión extranjera, especialmente de empresas estadounidenses. En ese escenario, Manizales presentó una oferta de valor basada en sus ventajas competitivas:

Estabilidad jurídica y tributaria, con incentivos como la exención del 100 % del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) para nuevas inversiones.

Ecosistema empresarial dinámico, conformado por más de 18.000 empresas y clústeres consolidados en sectores como manufactura avanzada, agroindustria, tecnologías de la información, biotecnología y turismo.

Ventajas para la instalación de nuevas operaciones, centros de innovación y alianzas productivas de largo plazo.

La agenda del alcalde también estuvo enfocada en fortalecer la internacionalización del aparato productivo local y aumentar las exportaciones hacia Estados Unidos.