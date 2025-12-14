GAULA Cartagena lanza campaña preventiva en restaurantes para combatir secuestro y extorsión

El Grupo de gestión comunitaria GAULA Cartagena, en coordinación con MSOPT, TURISMO, PATRULLA PÚRPURA, INFANCIA y ADOLESCENCIA de la Policía Metropolitana, autoridades político-administrativas del Distrito y representantes de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (ACODRES), inicia una importante jornada de prevención en el sector gastronómico del Centro Histórico.

La actividad tuvo como objetivo principal fortalecer la visibilidad, accesibilidad y conocimiento inmediato de los canales de denuncia, asesoría y apoyo institucional. La campaña está dirigida de manera prioritaria a la comunidad turística, tanto nacional como extranjera, y a los comerciantes del sector.

La iniciativa se centra en la difusión masiva del slogan “¡Yo no pago, yo denuncio!” y del número único de emergencia 165. Para lograrlo, se implementará la colocación estratégica de Tótem Interactivos informativos en puntos de alta concentración y circulación dentro de los restaurantes más emblemáticos de la ciudad.

Estos tótems, que forman parte del material gráfico institucional, servirán como un recordatorio constante y un punto de acceso claro para que cualquier persona que se sienta amenazada o víctima de estos delitos conozca de manera inmediata la vía de reacción.

Objetivos Específicos:

- Disuadir la comisión de delitos como el secuestro y la extorsión en zonas de alta afluencia turística.

- Empoderar a ciudadanos y visitantes con el mensaje claro de no ceder a las exigencias de los delincuentes y proceder a la denuncia.

- Garantizar que turistas y comerciantes tengan a la mano, de forma visible y accesible, los mecanismos de contacto con las autoridades especializadas.

- Fomentar una alianza de confianza entre la comunidad, el sector empresarial y la fuerza pública para la protección de la libertad personal.

Con esta campaña, el GAULA Cartagena reafirma su compromiso con la seguridad y la tranquilidad de quienes visitan y trabajan en la Heroica, buscando preservar el buen nombre de la ciudad como destino turístico seguro.