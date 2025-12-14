Caloncho regresa a Bogotá con su gira “El Tiempo es mi casa”
El artista mexicano se presentará el próximo 5 de marzo de 2026 en el Lourdes Music Hall.
Caloncho abre una nueva era en su universo musical con el anuncio de “El Tiempo es mi casa”, la gira más grande, ambiciosa y colorida de toda su carrera. Esta etapa marca el comienzo de un nuevo capítulo creativo que acompañará el próximo disco del artista que estará lleno de energía, frescura y una estética vibrante.
Como adelanto de esta nueva era, el cantautor ya presentó “Palacama”, un regalo de amor vivo, y está por estrenar “Fairy Michelle”, su próximo sencillo que combina el reggae con cumbia. Ambas canciones funcionan como ventanas hacia la atmósfera luminosa y juguetona que definirá este ciclo.
En Colombia el artista mexicano se presentará el próximo 5 de marzo de 2026 en el Lourdes Music Hall; la gira incluirá conciertos en México, Oaxaca, Santo Domingo, León, San Luis Potosí, Querétaro, Pachuca, Puebla, Guadalajara, Tijuana, Cancún, Mérida y otras ciudades en América Latina próximas a anunciarse.
Con una trayectoria respaldada por más de 10 años de carrera artística, 5 álbumes de estudio y múltiples giras internacionales, Caloncho continúa expandiendo su mensaje a todas las generaciones. Vívelo en concierto y sé parte de esta nueva era. Venta de boletos en caloncho.mx/gira.