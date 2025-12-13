Un adolescente fue sentenciado a siete años por el crimen de una periodista y su hermana en Envigado

Envigado- Antioquia

La fiscalía informó que un adolescente aceptó haber participado en el asesinato de dos de sus familiares adultas mayores, hechos ocurridos en la población de Envigado el pasado 2 de marzo de 2025.

El ente investigador manifestó que el menor de 17 años fue sancionado por un juez de conocimiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes a siete años en un centro especializado luego de aceptar los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado.

Es de recordar que los hechos a los que se hace alusión ocurrieron en el de Envigado dentro de un restaurante donde las víctimas, la periodista María Victoria Correa Ramírez y su hermana María Norelia, abuela del procesado. Las mujeres fueron atacadas a tiros que les causaron la muerte; otra adulta mayor de 73 años quedó herida en el mismo ataque sicarial.

“La investigación adelantada por una fiscal de la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes (URPA) de la Seccional Medellín, estableció que el adolescente ideó, coordinó y financió el plan para que fueran asesinadas las mujeres y así apropiarse del patrimonio económico de las víctimas que venía siendo administrado por su madre. El material de prueba da cuenta de que, para ejecutar el hecho, el adolescente contrató a los sicarios por medio de una tercera persona”, agregó la fiscalía.

Por los mismos hechos, fueron condenados mediante preacuerdo a 17 años y 6 meses de prisión Juan Camilo Carvajal Burbano, alias “Gafas”; Deiby Yulián Posso Pretel, alias Cali; y Yuván Daniel Arenas Gómez, alias El Mello, quienes ejecutaron los homicidios.