Estados Unidos pide a inmigrantes ilegales que salgan del país: “Es lo más humano que pueden hacer”

El encargado de la política fronteriza de la Casa Blanca, Tom Homan, quien se hace llamar el “zar de la frontera”, pidió a los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos que “se vayan a casa”.

“Salga del país por su cuenta e intente regresar a través de un programa legal, porque de lo contrario tendremos que buscarlo, encontrarlo y deportarlo”, afirmó durante una rueda de prensa desde San Diego, celebrada frente al muro fronterizo con México junto al comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Rodney S. Scott, este sábado, 13 de diciembre

“Existen impedimentos legales que le impedirán regresar a este país (en caso de que no se vayan). Así que haga lo correcto y váyase a casa. Es lo más humano que puede hacer”, puntualizó.

#MUNDO | Estados Unidos pide a los inmigrantes ilegales que "se vayan a casa" o de lo contrario habrá más deportaciones. "Haga lo correcto y váyase a casa. Es lo más humano que puede hacer", dijo el encargado de la política fronteriza de la Casa Blanca, Tom Homan, al defender la… pic.twitter.com/7svdCSVk2k — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 13, 2025

Homan defendió la política migratoria del presidente Donald Trump y calificó la situación actual como “la frontera más segura de la historia de esta nación”. Según el encargado de la frontera, EE. UU. ha superado las 600.000 deportaciones este año.

A propósito, Homan escribió en su red social X el pasado domingo, 7 de diciembre, que “si sumamos las autodeportaciones, habrá aproximadamente 2,2 millones de salidas en total”.

Homan pide a demócratas que detengan un “discurso que incita al odio” contra agentes del ICE

Por otro lado, Homan criticó con dureza a las jurisdicciones con políticas diseñadas para proteger a las comunidades inmigrantes -conocidas como leyes santuario- que se niegan a cooperar con las autoridades federales de inmigración.

“Las ciudades santuario nos ralentizan... son menos eficientes y son peligrosas”, afirmó.

Asimismo, le pidió a los políticos, gobernadores y alcaldes, especialmente demócratas, que detengan lo que tildó como una retórica que incita al odio contra los agentes del ICE, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, encargado de las redadas para deportar inmigrantes ilegales en EE. UU.

Aseguró que “son patriotas. Arriesgan sus vidas por este país. Son vidas en peligro cada día cuando portan esa pistola, cuando nos cubren el chaleco”.