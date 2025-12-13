5 usos del vinagre que quizá no conocía y podrían ayudarle en su vida cotidiana

El vinagre es uno de los ingredientes más antiguos y versátiles utilizados por la humanidad. Aunque suele asociarse con ensaladas, encurtidos o preparaciones tradicionales, su presencia se extiende a múltiples aspectos de la vida cotidiana y a diversas industrias, desde la alimentaria y agrícola hasta la textil y la de productos de limpieza. Su utilidad, bajo costo y origen natural lo han convertido en un insumo fundamental tanto en los hogares como en procesos industriales.

Este producto se obtiene mediante la fermentación del alcohol, dando como resultado una mezcla de agua y ácido acético en baja concentración. Gracias a esta composición, el vinagre funciona como regulador de pH, conservante, desinfectante y neutralizador de olores, además de servir como base para aromas y formulaciones más complejas. Su uso responde, además, a una tendencia global que prioriza ingredientes más naturales, trazables y sostenibles.

Conservación y seguridad de los alimentos

Uno de los usos más conocidos del vinagre es la conservación de alimentos. Se emplea en encurtidos, marinadas, embutidos y salsas para prolongar su vida útil, realzar sabores y evitar el crecimiento de bacterias. En la industria alimentaria, este ingrediente cumple un papel clave en la seguridad microbiológica y en la estabilidad de numerosos productos de consumo masivo.

Limpieza del hogar y desinfección natural

Mezclado con agua, el vinagre es un desinfectante doméstico eficaz para limpiar vidrios, superficies de cocina, baños y utensilios. Su acción ácida permite eliminar bacterias y residuos sin recurrir a químicos agresivos, lo que lo convierte en una alternativa popular para quienes buscan opciones más amigables con el medioambiente.

Lavado de frutas y verduras

En muchos hogares, el vinagre se utiliza para desinfectar frutas y verduras antes de su consumo. Aunque no reemplaza los protocolos industriales, su acción antimicrobiana ayuda a reducir microorganismos presentes en la superficie de los alimentos frescos.

Panadería, repostería y recetas tradicionales

En la panadería y la repostería, el vinagre se usa para mejorar la textura de las masas y activar agentes leudantes, logrando preparaciones más esponjosas. Además, hace parte de recetas tradicionales muy arraigadas en la gastronomía colombiana, como el ají para las empanadas, el chimichurri en los asados o preparaciones como el pollo sudado, donde aporta equilibrio y profundidad de sabor.

Cuidado personal y control de olores

Algunas rutinas de cuidado personal incorporan vinagre como enjuague capilar o ingrediente de tónicos faciales, aprovechando su efecto equilibrante. También es un neutralizador eficaz de olores en cocinas, neveras, microondas, tapetes y ropa, gracias a su capacidad para eliminar compuestos responsables de los malos olores.

El respaldo de la industria colombiana

En Colombia, Sucroal es el único productor industrial de vinagre. Desde su planta en Palmira, Valle del Cauca, abastece más del 90 % del mercado nacional y suministra este ingrediente a grandes industrias de alimentos, cadenas de supermercados y fabricantes de productos de consumo masivo.

“Producir vinagre a partir de procesos fermentativos responde a una demanda global por ingredientes más limpios y alineados con una química cada vez más verde”, explica Ana Lucía Gómez, directora de I+D de Sucroal. Elaborado mediante biotecnología y procesos orgánicos, el vinagre colombiano se consolida como un insumo estratégico para formulaciones responsables, sostenibles y con altos estándares de calidad.