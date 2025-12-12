El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Valenciano y Julio Avelino Comesaña revelaron la clave del Junior para ganarle la final al Tolima

El exfutbolista Iván René Valenciano y el entrenador uruguayo Julio Avelino Comesaña, ambos referentes del Junior de Barranquilla, dialogaron con La W y revelaron la clave que tiene el conjunto ‘Tiburón’ para ganar la final de la Liga BetPlay al Deportes Tolima.

Comesaña manifestó que los dos equipos que llegaron a la final han hecho méritos para estar allí, aunque ambos tienen diferencias notables en sus modelos juego.

“El Tolima, en juego colectivo y como equipo, ha sido el mejor. Hace los goles necesarios y no recibe muchos, por lo que tiene un equilibrio”, destacó.

Sin embargo, el DT también destacó que el Junior viene mejorando en la inestabilidad que estaba mostrando bajo el mando de Alfredo Arias.

“Ha hecho un buen cuadrangular, el fútbol tiene esas cosas. Junior tiene jugadores individualmente muy importantes, buenos y con experiencia”, dijo.

El ‘Bombardero’ Valenciano coincidió en que el Tolima es colectivamente es mejor y cuando ha tenido partidos importantes se ha destacado por ser complicado.

“Si miro estadísticas, me da tranquilidad de que el Junior saldrá campeón, están preparados para serlo. Es un equipo que ha hecho las cosas bastante bien durante la temporada”, afirmó.

