Tristeza en la salsa por la muerte de Papo Rosario, exintegrante del Gran Combo de Puerto Rico

Papo Rosario cantante y coreografo del Gran Combo de Piuerto Rico desde 1980 hasta 2019 / Foto EFE / Thais Llorca

A los 78 años falleció el cantante, corista y bailarín salsero Luis Antonio Rosario Concepción, a quien artísticamente se le conoce simplemente como “Papo Rosario”. Durante 38 años hizo parte del Gran Combo de Puerto Rico.

Su muerte fue anunciada mediante un mensaje de su familia a través de las redes sociales, en donde además agradecieron a sus seguidores que lo apoyaron: “Agradecemos las muestras de cariño, la compañía y el apoyo que le dieron en vida. No nos suelten de sus oraciones y que Dios nos siga llenando de fortaleza. Con profundo agradecimiento, su esposa Enie, hijos y familiares”, concluye el mensaje de su familia.

Papo Rosario estuvo en el Gran Combo desde 1980 hasta 2019, cuando se retiró de manera definitiva, ya que en sus últimos dos años en la agrupación estuvo alejado por problemas de espalda. La muerte de Papo se suma al dolor que afronta el Gran Combo tras el fallecimiento de su fundador, Rafael Ithier, el sábado 6 de diciembre.

Papo Rosario nació el 4 de abril de 1947 en San Juan, Puerto Rico. La precaria situación económica de su familia lo llevó a trabajar como lustrabotas en las calles de la capital puertorriqueña.

La más reciente entrevista de Papo Rosario con periodistas colombianos —y que ahora se puede considerar la última— fue con Pedro “Salsa” López para su programa Sala Caribe, emitido por medios alternativos digitales. Durante más de una hora hablaron de sus orígenes, de su paso por el Gran Combo de Puerto Rico y del origen del apodo “Papo”, que le antepuso a su apellido Rosario.

A Luis Antonio Rosario Concepción también le decían “El Carbonerito” por una canción que se hizo célebre en su voz y fue publicada a comienzos de los años 80. En la entrevista con Pedro Salsa, también recordó que esa interpretación fue su primer gran éxito y el que le abrió muchas puertas en Hispanoamérica.

Sobre su salud, el maestro Papo Rosario le contó a Pedro Salsa, en 2024, que pasó por lo menos por seis operaciones. El maestro Rosario reconocía que la edad no llegaba sola y que a veces era necesario acudir al médico.

Hasta el momento se desconocen los detalles de su sepelio y las condiciones de privacidad que solicite su familia.