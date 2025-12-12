Sin luz este VIERNES 12 de diciembre en Galapa y Puerto Colombia: horario de interrupción

La empresa Air-e Intervenida dio a conocer que se ejecutarán obras eléctricas en varios sectores de Galapa y Puerto Colombia, que obligará la suspensión del servicio desde la mañana hasta la tarde.

Sin luz en Galapa

Personal técnico de la empresa Air-e Intervenida, ejecutarán obras eléctricas en sectores del municipio de Galapa, este viernes 12 de diciembre.

Los trabajos se llevarán a cabo entre las 8:45 de la mañana a 4:00 de la tarde. Hay obras en el sector de la carrera 13 con la calle 14, en el sector de El Mohán y la zona rural de Paluato y Guanábano.

¿Dónde se va la luz en Puerto Colombia?

Por otra parte, entre las 8:04 de la mañana y las 3:56 de la tarde, se cambiará un transformador en la carrera 14 con la calle 6, en el barrio Costa Azul, en Puerto Colombia.