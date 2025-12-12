Sector del cuero y marroquinería poresenta balance económico

Cúcuta

El sector del calzado y la marroquinería cerrará 2025 con una dinámica marcada por rotación de inventarios, ciclos prolongados de descuentos y una producción ajustada a órdenes puntuales.

Aunque el año presentó ritmos variables, la industria mantuvo actividad, respondió a la demanda interna y sostuvo categorías que impulsaron el desempeño productivo en diferentes regiones.

Así lo reporta el Observatorio de ACICAM-RADDAR, liderado por la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas, gremio que representa al sector a nivel nacional y organiza la feria IFLS+EICI.

En calzado, los fabricantes orientaron su actividad comercial a la reorganización de inventarios, temporadas de liquidación y preparación comercial para fechas como el Día de la Madre. Las líneas dirigidas al agro y a las dotaciones presentaron incrementos que impactaron el ritmo de fabricación y permitieron atender órdenes específicas.

En marroquinería, la actividad mostró variaciones desde marzo, impulsadas por la introducción de nuevas líneas y por incrementos en segmentos como juguetes caninos. Las temporadas del Día de la Madre y del Padre aportaron dinamismo al segundo trimestre, y en julio se registró un crecimiento relevante en bolsos y billeteras, categorías con alta rotación en el mercado nacional.

Según el Observatorio ACICAM–RADDAR, entre enero y septiembre de 2025 el gasto de los hogares en calzado alcanzó $2,8 billones de pesos con una variación corriente del 4%, y en marroquinería llegó a $298.740 millones con una variación del 5%, influenciado por ciclos de descuentos, temporadas escolares y la prima de mitad de año.

En materia de exportaciones, el sector mantuvo su concentración en mercados estratégicos. Entre enero y septiembre, Ecuador representó US$6,7 millones (25%) de las exportaciones de calzado; Estados Unidos, US$6,3 millones (24%); y Costa Rica, US$2,8 millones (11%). En marroquinería, los principales destinos fueron Estados Unidos (US$19,8 millones; 51%), México (US$4,4 millones; 11%) y Perú (US$3,2 millones; 8%).

Marcela Caicedo Ríos, presidenta ejecutiva de ACICAM, dijo que “el comportamiento del año refleja ajustes importantes en inventarios, variaciones en producción por temporadas y una demanda que se movió por categorías específicas. Estos resultados permiten proyectar un 2026 con mejores perspectivas, especialmente para las regiones productoras que vienen consolidando su capacidad industrial y su participación en la cadena de valor.”

La feria IFLS+EICI en sus versiones 51 y 33 respectivamente, que se realizará del 3 al 6 de febrero de 2026 en Corferias, se proyecta como un punto de activación clave para la industria. La plataforma reunirá a fabricantes, compradores, curtiembres, empresas de maquinaria, proveedores de insumos y marcas de producto terminado, integrando todo el sistema de valor en un solo escenario.

La edición 2026 permitirá dinamizar los pedidos del primer semestre, actualizar portafolios, promover el abastecimiento nacional, apoyar el ingreso de nuevos actores regionales y ampliar la conexión con compradores nacionales e internacionales.

El sector entra a 2026 con desafíos en productividad, formalización, diversificación e incorporación tecnológica, pero con bases más organizadas y con un comportamiento comercial que permite prever un mejor desempeño para las empresas y para las regiones productoras.