Roberto Moreno, el constructor que transforma Bogotá con proyectos que integran ciudad y comunidad

En medio del maremágnum de obras públicas que vive Bogotá, con cerca de 1.200 puntos de construcción activos, destacan dos desarrollos privados que forman parte de una de las renovaciones urbanas más importantes de las últimas décadas: Quora, en la zona del parque El Virrey, y Lagos de Torca, en el borde norte de la ciudad. Ambos liderados por Amarilo, la constructora presidida por Roberto Moreno Mejía, y representan inversiones extraordinarias, que oscilan entre 5,7 y 6,7 billones de pesos. Solo Quora cuesta cerca de 2,2 billones, mientras que Lagos de Torca, entre 3,5 y 4,5 billones, cifras superiores incluso a grandes obras de infraestructura como la Troncal del Magdalena 1.

Quora, liderado por Cimento empresa que forma parte de Amarilo intervendrá aproximadamente 5,6 hectáreas de espacio público y privado, entre la calle 85 y el parque El Virrey, y entre las carreras 14 y 15. Tras 15 años en gestación, la culminación está prevista para 2028. Uno de los mayores retos fue negociar la compra de 260 predios pertenecientes a 138 grupos de propietarios, muchos de los cuales tardaron más de 10 años en aceptar vender o recibir compensaciones dentro del proyecto.

La intervención incluirá torres de vivienda y oficinas, un hotel boutique, un centro comercial con salas de cine, un centro cultural con teatro, parqueaderos y 18.000 metros cuadrados de espacio público. “Demostraremos que la integración de vivienda, comercio, servicios, espacio público y equipamientos puede ejecutarse con altos estándares, eficiencia y coherencia urbana. Implicó superar retos de diseño, licenciamiento, movilidad y operación para lograr un proyecto verdaderamente moderno y funcional”, explica Moreno.

Lagos de Torca, en cambio, es un ambicioso desarrollo de 1.800 hectáreas basado en el concepto de ciudades de 30 minutos. Se proyectan 135.000 viviendas: 20 % de interés prioritario, 20 % social y el resto de otros tipos. Su diseño busca armonizar con la naturaleza y restaurar ecosistemas degradados mediante la recuperación de quebradas y la creación del Parque Guaymaral, un oasis natural. Además, incluirá colegios, universidades y centros comerciales, concebidos para ofrecer calidad de vida y bienestar a los habitantes.

¿Quién es Roberto Moreno?

Estos megaproyectos reflejan los cerca de 40 años de experiencia de Roberto Moreno, quien ha apostado por que miles de familias accedan a una vivienda propia y digna. Nació en Filadelfia, Estados Unidos, en 1956, y vivió parte de su infancia en Colombia antes de regresar al país del norte a los 15 años por decisiones familiares. A los 18 tenía claro su camino profesional.

Tras una primera incursión en el sector inmobiliario en Estados Unidos, regresó a Colombia en los años ochenta y fundó la firma Angulo Arquitecto. Las difíciles condiciones del mercado lo llevaron de nuevo a Estados Unidos, donde trabajó con su madre, Martha Mejía, en comercialización de finca raíz mientras preparaba su propia empresa de construcción.

La oportunidad de generar un impacto social llegó en los años noventa, cuando Colombia abrió su economía al mundo. En 1993, junto con Enrique Mazuera, fundó la Inmobiliaria Mazuera, que años después se convertiría en Amarilo. Su enfoque se centró en mejorar la calidad de vida de la clase media y sectores populares, y su primer proyecto fue Ciudad Tunal, en el sur de Bogotá. Desde entonces, desarrolló más de diez grandes proyectos bajo el concepto de “ciudad dentro de la ciudad”, integrando vivienda, servicios y equipamientos como colegios, centros de salud, bibliotecas y hospitales.

La vision de Amarilo

“En países como Colombia, gran parte del desarrollo urbanístico se ha llevado a cabo sin planeación. Se construyen edificios sin el resto de los equipamientos. Nosotros creemos que a las familias colombianas debemos ofrecerles no solo vivienda de calidad, sino también los servicios y espacios necesarios para su bienestar”, afirma Moreno.

Su filosofía también incluye sostenibilidad e inclusión. Ha liderado proyectos como Alameda del Río en Barranquilla, Serena del Mar en Cartagena y Ciudad Verde en Soacha, donde construyó el 17 % de la primera etapa.

El éxito de sus proyectos radica en comprender primero el entorno: estudia biodiversidad, dinámica social y comunidades antes de iniciar cualquier construcción, con el objetivo de potenciar lo existente sin desplazarlo. “Cuando llegamos a un territorio, lo primero es entender la vida que hay allí las aves, el agua, la comunidad y potenciarla”, explica.

En línea con esto, ha implementado iniciativas de innovación social. En urbanizaciones como Ciudad Verde o La Alameda del Parque, entendió que entregar viviendas no es suficiente: es vital ayudar a las familias a convivir y organizarse. De esta necesidad nació ‘Paz en Amarilo’, un programa que ofrece talleres y espacios de participación para que los propios residentes aprendan a gestionar su comunidad y construir un entorno armonioso.

Gracias a esta visión integral, Amarilo no solo se ha consolidado como líder del sector en Colombia, sino que también se ha convertido en referente regional. En Perú y Ecuador, varias constructoras han adoptado su modelo de desarrollo urbano con enfoque social y sostenible.