Rapero Casiano es asesinado en Cali; tenía antecedentes judiciales, según la Policía

Juan Manuel Caicedo, conocido como Casiano, fue atacado a tiros. El cantante Pirlo lamentó su muerte.

De acuerdo con el reporte preliminar, el joven recibió tres impactos de bala en el tórax. Fue trasladado a un centro asistencial, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

La Policía Metropolitana de Cali informó que el ataque fue perpetrado por un hombre en motocicleta que se acercó, le disparó y huyó del lugar.

La institución también confirmó que Casiano registraba dos antecedentes judiciales: uno por violencia intrafamiliar y otro por porte ilegal de armas de fuego.

Tras conocerse el crimen, el cantante de trap Pirlo publicó un mensaje en Instagram lamentando la muerte del rapero:

“Está difícil creerlo. Tienes a la gente triste. A pesar de las diferencias y las peleas, siempre estuvimos en el mismo hogar y hoy duele tener que despedirte. La gente lo va a llevar en la memoria siempre”.

Las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer los móviles del homicidio y dar con el responsable.