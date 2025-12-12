Rapero Casiano es asesinado en Cali; tenía antecedentes judiciales, según la Policía
El rapero caleño Juan Manuel Caicedo, conocido artísticamente como Casiano, fue asesinado a tiros en la carrera 50 con calle 3, en el barrio El Lido, suroccidente de Cali.
De acuerdo con el reporte preliminar, el joven recibió tres impactos de bala en el tórax. Fue trasladado a un centro asistencial, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.
La Policía Metropolitana de Cali informó que el ataque fue perpetrado por un hombre en motocicleta que se acercó, le disparó y huyó del lugar.
La institución también confirmó que Casiano registraba dos antecedentes judiciales: uno por violencia intrafamiliar y otro por porte ilegal de armas de fuego.
Tras conocerse el crimen, el cantante de trap Pirlo publicó un mensaje en Instagram lamentando la muerte del rapero:
“Está difícil creerlo. Tienes a la gente triste. A pesar de las diferencias y las peleas, siempre estuvimos en el mismo hogar y hoy duele tener que despedirte. La gente lo va a llevar en la memoria siempre”.
Las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer los móviles del homicidio y dar con el responsable.