¿Quién es Simón Mesa, director de “Un poeta”? Triunfa en Cannes y va por los Goya y Óscar 2026

Simón Mesa es uno de los directores de cine más emblemáticos y exitosos de la historia reciente de Colombia. El séptimo arte es su afición, su camino, su vida.

“Me obsesiono mucho, soy testarudo y obstinado. Tal vez por eso hago cine. El problema es cuando te obsesionas con algo al punto de volverlo tu vida y te olvidas de disfrutar el presente” explica. A lo largo de su trayectoria ha cosechado triunfos notables con películas como “Leidi”, hoy, de nuevo, posiciona al país en festivales importantes como el Cannes e incluso los mismos Oscar.

¿De qué se trata la película “Un Poeta”?

Mesa plasma ese sentimiento de congoja que genera el no cumplir los sueños en su última película: Un poeta. Este largometraje obtuvo a principios del año un reconocimiento especial en el Festival de Cannes en la categoría Una Cierta Mirada. También fue catalogada como la Mejor Película Latinoamericana en los premios Horizontes Latinos y en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

“Un poeta parte de la pregunta incómoda ¿qué pasa cuando el sueño del arte no se cumple, pero seguimos vivos?” relató el antioqueño para The Hollywood Reporter en 2024. Esa necesidad, explica, nació de un sentir muy profundo hacia no dejar los sueños atrás, sino más bien darse la oportunidad de luchar por ellos.

Le puede interesar: 100 Nuevos Líderes: historias que están transformando Colombia

Por eso, en un símil de su carrera, Mesa aclara que el protagonista del filme es él mismo bajo ese atuendo, es decir, es una comparación entre su vida como cineasta independiente; sus dificultades y retos, con la del camino del que hace poesía. En síntesis, el largometraje aborda los desafíos de aquellas profesiones que sobreviven por la pasión y tenacidad de las personas que están detrás de ellas.

En ese sentido, es tan dramática la experiencia que ya fue premiada en varios festivales en el mundo y por ello, además, competirá en febrero próximo en los Goya y un mes más adelante aspirará a ir por el Óscar.

Quién es el cineasta colombiano Simón Mesa

Simón Mesa tiene 39 años y en su infancia, en realidad, quería estudiar música. Su temprano amor por la guitarra le hizo pensar que ahí estaba su destino, pero, la vida y sus vaivenes los llevaron a formarse como comunicador audiovisual, en la Universidad de Antioquia.

Simon Mesa Soto | Photo by Dominique Charriau/Le Film Francais/WireImage / Dominique Charriau/Le Film Franc Ampliar

Así, con la ayuda de sus compañeros, cultivó la que sería la obsesión de su existencia; hacer cine. Una vez concluyó sus estudios fue becado para hacer una maestría en Dirección en Londres. Allí, su tesis de grado fue Leidi, obra que escribió y produjo él solo.

Más líderes: ¿Qué inspiró a Johana Bahamón a apoyar a las mujeres reclusas? Esta es su historia

Este cortometraje, tiempo después, y sin que Mesa lo sospechara, recibió la Palma de Oro a Mejor Cortometraje en uno de los eventos de cine más importantes del mundo. Además de ese reconocimiento, Leidi obtuvo el Hugo de Oro en el Festival Internacional de Cine de Chicago (2015).

Tiempo más adelante hizo a Madre, luego a Amparo, su primer filme de corte largo, que participó en 2021 en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes y fue galardonado en Francia, Estados Unidos, Uruguay y Perú.

No obstante, el andar no fue sencillo. Amparo presentó demoras de producción de más de un año por las restricciones del Covid-19, momento que lo llevó a cuestionarse su trayectoria, pues sus logros, si bien tenían un alto prestigio, no le eran suficientes para subsistir económicamente.

En esos momentos de desánimo se germinó la semilla de lo que sería El Poeta. Por ello, para Mesa, este proyecto simboliza la realidad de vivir del arte en Colombia, de los desafíos que tiene el que se arriesga a poner en riesgo su estabilidad por perseguir una profesión con muchas dificultades en un país en el que el apoyo puede considerarse mínimo.

Lea más: ¿Cómo usa ‘El Borrego’ las redes sociales para resaltar el campo colombiano?

A pesar de todas esas luchas y de la pomposidad efímera que le aseguran, no de manera certera, sus estrenos, Simón Mesa vive en paz con la vida austera que lleva, sabiendo, con tranquilidad, que está haciendo lo que lo mueve, lo que lo apasiona, lo que lo hace levantarse cada mañana.