¿Por qué Catalina Escobar es un referente global en la lucha contra la pobreza femenina?

Catalina Escobar es hoy uno de los nombres más influyentes en la conversación sobre pobreza femenina en Latinoamérica. Su historia, marcada por el dolor personal y la determinación, dio vida a uno de los modelos de transformación social más estudiados, replicables y efectivos de la región: el Modelo Juanfe, una metodología integral que ha beneficiado a 323.223 personas en Colombia y que ya avanza en su expansión internacional.

Su camino comenzó en el 2000, cuando era socia de una firma internacional y dedicaba su tiempo libre a un hospital en Cartagena. Allí presenció la muerte de un recién nacido porque su madre adolescente no podía pagar un tratamiento. Días después, ese dolor la alcanzó a ella con la muerte de su hijo de 16 meses.

Un cálculo hecho veinte días más tarde, el costo exacto de una cena igual al tratamiento que habría salvado al bebé del hospital, se convirtió en el punto de partida de un propósito de vida: crear una organización capaz de romper ciclos de pobreza. Así nació la Fundación Juanfe, en 2001.

El Modelo 360° de Fundación Juanfe, ¿cuáles son sus líneas estratégicas?

Desde sus primeros años, la Juanfe combinó rigor y entendimiento social. En 2001 atendió el 60% de los partos de la Clínica de Maternidad Rafael Calvo, salvando a 4.449 recién nacidos. Para 2008, la mortalidad infantil en los sectores más vulnerables de Cartagena se redujo en un 81%.

Este avance se consolidó con la creación del Complejo Social Fundación Juanfe, en 2011: 13.000 metros cuadrados operados 100% con energía solar, reconocido con certificación Leed Platinum y considerado un referente de innovación social en América Latina.

Este modelo 360° cuenta con cinco líneas estratégicas:

Salud física y mental

Educación

Formación técnico-laboral

Empleabilidad formal

Atención a la primera infancia

“El modelo es el modelo, pero el resto es lo que les pasa a ellas en su transformación espiritual. Cada niña es un universo, tiene una vida y una realidad. Nosotros tenemos los protocolos, pero ocurren verdaderos milagros. Al final, ¿qué tenemos por transferir? Aquí se aplica la ley de la corresponsabilidad. El modelo nace desde ellas, desde sus dolores y realidades. Desde lo técnico, lo adaptamos a las estructuras, los procesos y los idiomas empresariales, pero ellas nos enseñan constantemente qué debemos mejorar”, explica Escobar.

Mientras las madres adolescentes se forman, fortalecen su salud mental, adquieren competencias laborales y encuentran empleo formal, sus hijos reciben estimulación temprana. Es una cadena pensada para romper la pobreza intergeneracional.

Este enfoque ha permitido que el modelo funcione también con población migrante, especialmente mujeres venezolanas entre 24 y 44 años en situación de vulnerabilidad. Con apoyo de la Conrad N. Hilton Foundation, la Juanfe desarrolla un proyecto de 2,5 millones de dólares para seguir ampliando su cobertura en los próximos tres años.

