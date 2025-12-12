Parque Nacional Natural Chingaza fue catalogado por la UE como el páramo más estratégico del mundo

El Parque Nacional Natural Chingaza, fue visitado por el embajador de la Unión Europea, François Roudié y el Director de Parques Nacionales Naturales de Colombia, Luis Olmedo Martínez, participaron en “Huellas de Impacto”, un espacio donde Chingaza fue catalogado por la comunidad europea como el páramo más estratégico del mundo.

Durante la jornada, representantes de la Organización de Estados Iberoamericanos, Páramo Impaxta, Alpina, organizaciones aliadas y diversos liderazgos juveniles, se sumaron a este nombramiento, al mismo tiempo, fueron participes de la siembra de plantas nativas de alta montaña.

Ampliar

El Parque Nacional Natural Chingaza suministra cerca del 80% de agua en Bogotá

Según el Director de Parques Nacionales Naturales de Colombia, Chingaza suministra cerca del 80 % del agua potable que consumen más de 10 millones de personas en Bogotá y municipios aledaños. Con esto, organizaciones internacionales, aseguran que es un territorio esencial cuya conservación es clave para la seguridad hídrica, climática y ambiental del país.

Finalmente, este encuentro buscó visibilizar la importancia de restaurar estos ecosistemas que regulan el clima, almacenan agua y sostienen una biodiversidad única en el planeta.