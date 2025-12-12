Paola Arias, la científica colombiana que aporta al reporte climático más importante del mundo

Paola Arias, una de las científicas más reconocidas del país, será coordinadora del capítulo de agua en el nuevo ciclo de reportes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), el organismo científico más influyente del mundo en temas climáticos.

En noviembre viajó a París para reunirse con cerca de 600 expertos internacionales y comenzar el diseño del séptimo ciclo de informes.

Allí se definió la estructura de los capítulos, la integración entre los tres grupos de trabajo, ciencia física del clima, impactos, adaptación, mitigación y la agenda de investigación que marcará la conversación global sobre cambio climático durante los próximos años.

“Los capítulos no son universos independientes, todo está conectado, como los fenómenos de la naturaleza que estudiamos”, explica la científica.

Esta será su segunda participación en el IPCC: en el ciclo anterior fue autora del capítulo del ciclo del agua y editora del informe de síntesis. Ahora, su rol tendrá una escala mayor: liderar el capítulo que analiza cómo el cambio climático afecta el recurso hídrico, un eje crítico para países vulnerables como Colombia.

De la ingeniería civil a científica

El camino de Arias hacia la ciencia climática comenzó en Medellín, en un ambiente profundamente académico. Su madre era profesora universitaria y experta en calidad del aire; su padre provenía de una familia donde la educación fue la llave para salir de la pobreza. “Mi abuela siempre me decía: ‘Polita, estudie, prepárese’”, recuerda.

Ingresó becada a Ingeniería Civil en la Universidad Nacional, pero pronto descubrió que su interés estaba en otra parte. En séptimo semestre encontró la hidrología y el clima.

Allí estudió los ciclos de lluvia del país y participó en el Atlas Hidrológico de Antioquia. Más tarde, en su maestría con el reconocido científico Germán Poveda, profundizó en los procesos atmosféricos.

Ese giro académico la llevó a una segunda pasión inesperada: la docencia. Desde entonces ha dictado cursos de atmósfera, cambio climático e ingeniería ambiental. Hoy es profesora de la Universidad de Antioquia, donde se ha convertido en una de las voces más influyentes del país en estudios hidrológicos y climáticos.

Su doctorado en la Universidad de Texas la consolidó como experta en clima regional. Investigó los monzones de las Américas y, más recientemente, ha liderado estudios sobre extremos compuestos, sequías y olas de calor simultáneas y su relación con incendios forestales, fenómenos que se intensifican con el calentamiento global.

Representar a Colombia en el organismo climático más importante del mundo

Arias es una de las grandes defensoras del fortalecimiento de la ciencia latinoamericana. Siempre insiste en que el cambio climático no se expresa igual en todas las regiones del planeta y que fenómenos como las lluvias en el norte de Suramérica requieren investigación local para ser entendidos y modelados adecuadamente.

Su liderazgo dentro del IPCC ha sido fundamental para que la región tenga mayor visibilidad científica en estos reportes, y gracias a su insistencia, Colombia aumentó su participación: por primera vez, siete expertos colombianos fueron elegidos para escribir el séptimo ciclo, entre más de 8.000 postulaciones globales.

Como coordinadora del capítulo de agua, Arias y su equipo tendrán la tarea de actualizar la evidencia sobre cómo el calentamiento global está alterando el ciclo hidrológico, es decir, sequías más intensas, lluvias más extremas, impactos en cultivos, incendios, inundaciones y disponibilidad de agua para consumo humano y ecosistemas.

El desafío es enorme. Se trata de producir el conocimiento que usarán gobiernos, empresas y organizaciones de todo el mundo para tomar decisiones durante la próxima década.

Para Arias, es también una responsabilidad personal: “Me mueve profundizar en el conocimiento que necesita nuestra región. Entre más ciencia produzcamos desde Colombia y América Latina, mejores decisiones podremos tomar”.