Paicol-Huila vivirá la “Ópera por la Paz del Occidente” este 20 de diciembre

Neiva

El próximo 20 de diciembre, desde las 5:00 de la tarde, el parque principal del municipio de Paicol será escenario de la “Ópera por la Paz” del Occidente, un evento cultural sin precedentes organizado por la Cámara de Comercio del Huila. La jornada incluirá presentaciones artísticas, un show navideño, videomapping y espacios para la fotografía en uno de los pueblos más mágicos del departamento.

La puesta en escena contará con la participación de más de 50 artistas en tarima y 30 emprendedores del occidente, quienes exhibirán sus productos y talentos. El evento reúne el respaldo de las alcaldías de La Plata, Tesalia, Nátaga, La Argentina y, por supuesto, Paicol, territorios que se han unido para promover la integración y el desarrollo regional.

Lina Carrera, de la Cámara de Comercio del Huila, anuncio que “la entrada será totalmente gratuita y el parque de Paicol ofrecerá suficiente espacio para recibir a todos los asistentes. Los organizadores invitan a la ciudadanía a apoyar esta iniciativa que busca destacar el potencial turístico del occidente del Huila: turismo de aventura, naturaleza, rutas religiosas, producción cafetera, emprendimientos locales y la resiliencia de su gente.

Se busca visibilizar el occidente más allá de las dificultades recientes en materia de seguridad. El objetivo es impulsar la reactivación económica y enamorar a los visitantes para que regresen a conocer los miradores de La Plata, los paisajes de Nátaga, la magia de Tesalia y la calidez de La Argentina.