Mauricio Osorio: el ingeniero que convirtió su historia en una revolución financiera para el campo

Este santandereano de 46 años, le tocó vivir de primera mano lo que significa crecer en un entorno con oportunidades muy limitadas. Mauricio Osorio nació en Buenavista, un pequeño corregimiento de Ocaña, con poco acceso a servicios básicos. Su vida estuvo marcada por varios cambios, tuvo que mudarse a Ocaña para terminar su bachillerato y, más tarde, a Bucaramanga, donde pudo estudiar Ingeniería Industrial en la Universidad Industrial de Santander gracias a un crédito del Icetex. Ese recorrido, marcado por los obstáculos que enfrentan miles de familias rurales, sería la base de lo que vendría después.

Al terminar la universidad, se topó con el modelo del microcrédito y entendió de inmediato que podía convertirse en una herramienta para reducir las brechas que él mismo había visto en el campo.

“En muchas zonas del país, lo más cercano a un préstamo legal es una cooperativa, pero primero debes ahorrar. De ahí nació la idea de atender este sector rural, que es mucho más diverso de lo que se piensa. No todos se dedican a la agricultura: hay personas con ferreterías, panaderías o restaurantes, que también necesitan un crédito para iniciar o expandir su negocio” aseguró.

Con esa convicción, en 2006 decidió comprobar si era posible llevar créditos formales a quienes nunca habían tenido acceso. Con muy pocos recursos, hizo un piloto en Aguachica, Cesar. La reacción fue inmediata: llegaron solicitudes por encima de lo esperado. Ese impulso lo llevó a crear Crezcamos, la entidad que busca suplir la demanda que la banca tradicional no atendía.

Una apuesta que trascendió fronteras

Su proyecto pronto llamó la atención fuera del país. En 2009, el Fondo Luxemburgo Rural Impulse, respaldado por el Banco Europeo de Inversiones, invirtió $4.000 millones. Tres años más tarde se sumaron Desjardins International Development y ASN Microkredietpool, con un aporte de $12.000 millones. Ese impulso económico permitió una expansión acelerada: entre 2011 y 2013 pasaron de 16 a 49 oficinas, más de 66.000 clientes y una cartera superior a los $124.000 millones.

En 2019, Crezcamos alcanzó un nuevo hito: obtuvo autorización para captar ahorros del público, convirtiéndose en una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera. Y en 2020 recibió otra inversión importante, de USD 6,5 millones por parte del fondo MEF y el banco sueco SEB. Ese trabajo constante llevó a que, en 2023, Osorio fuera reconocido con el Premio EY™ al Emprendedor del Año, en la categoría Social.

De un piloto rural a una red nacional

Casi veinte años después de aquel piloto en Aguachica, Osorio ha logrado que la entidad tenga 98 oficinas, de las cuales cerca del 70% están en municipios con menos de 100.000 habitantes. En total, Crezcamos ha otorgado más de 1.300.000 créditos y ha acompañado a más de 600.000 familias rurales, llegando a cerca de 500 municipios en todo el país.

Para él, nada ha sido tan significativo como ver la reacción de las comunidades cuando se abre una oficina en un lugar donde nunca había existido un banco. “La gente siente que algo cambia”, cuenta. “Dicen: ‘Por fin llegó el banco’”.

Ese es, para Osorio, el verdadero impacto: que miles de familias rurales puedan acceder a oportunidades que antes solo existían en los centros urbanos. Una transformación que empezó con la historia de un niño de Buenavista y que hoy marca la vida de comunidades enteras en el campo colombiano.

