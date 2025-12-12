María Corina Machado habló de su salida de Venezuela y de su papel en la vicepresidencia

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, dijo que temió por su vida para salir de su país, en un rocambolesco viaje por cielo, mar y tierra según medios estadounidenses, para llegar a Noruega a recibir el Nobel de la Paz.

“Hubo momentos que sentí que había riesgo real para mi vida, y que fue un momento también muy espiritual porque, al final, simplemente sentí que estaba en las manos de Dios”, dijo en una rueda de prensa con un grupo de medios en español en Oslo, entre ellos AFP.

Machado, de 58 años, llegó el jueves de madrugada a Noruega, después de que se hubiese especulado mucho sobre su salida de Venezuela. Hasta ahora ha reiterado a la prensa que no dará ningún detalle para no comprometer a las personas que la ayudaron en su periplo.

“Yo no voy a dar ningún detalle, no voy a hacer ningún comentario de la parte logística de este proceso”, dijo. Pero en “la parte personal y humana, sí puedo decirles que fueron horas muy intensas donde hubo momentos que sé que había riesgo real”.

Agregó que cuando se preparaba para dejar su país, donde ha vivido en la clandestinidad desde agosto 2024, se dijo: “Será lo que el Señor decida”.

“Y quiso [Dios] que yo estuviera aquí y que pudiera abrazar a mi familia y a familiares de muchos presos políticos que llegaron a Oslo”, añadió.

Corina vicepresidenta

Machado reveló que Edmundo González le pidió ser vicepresidenta una vez el chavismo deje el poder.

España, destino no incluido

Machado no tiene previsto viajar a España o emprender una gira europea una vez abandone Oslo, sino centrarse en planificar su regreso a Venezuela, a donde quiere volver lo antes posible.

“No hay ningún plan para ir a España. Ella lo que está haciendo ahora es su plan de regreso a Venezuela”, señalaron las fuentes cercanas a Machado, que añadieron que tampoco hay prevista una gira por otros países europeos.

A su vez, la Nobel de la Paz criticó al gobierno de Pedro Sánchez por su falta de apoyo abierto y directo a la causa venezolana, diciendo que la historia será la que juzgue las decisiones políticas tomadas.

🔴EN VIVO| María Corina Machado hace su primera aparición pública en Oslo, tras recibir Nobel de Paz Ampliar

Encuentro con los reyes

La líder opositora venezolana fue recibida en audiencia por los reyes de Noruega, Harald V y Sonia, y el príncipe heredero, Haakon, en el Palacio Real de Oslo.

Tras su encuentro con los miembros de la familia real, Machado regresó acompañada por el vicepresidente del Comité Noruego del Nobel, Asle Toje, al Grand Hotel de Oslo, donde en la madrugada del jueves había hecho su primera aparición pública desde enero pasado.

La ceremonia de entrega del premio Nobel a Machado el pasado miércoles, a la que la galardonada no pudo llegar a tiempo, estuvo presidida por los reyes y los príncipes herederos Haakon y Mette-Marit, y la hija de estos, la princesa Ingrid Alexandra, quien celebró su debut en este evento anual.