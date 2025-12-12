Los tripulantes del buque petrolero que “robó” Estados Unidos están “secuestrados”: Nicolás Maduro

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó como un acto de “piratería naval criminal” el decomiso por parte de Estados Unidos de un buque cargado de crudo venezolano.

De acuerdo con el líder chavista, las fuerzas estadounidenses robaron como “piratas del Caribe” este buque, que reveló cargaba 1,9 millones barriles de petróleo. Registros previos del sitio de seguimiento de buques MarineTraffic daban cuenta de 1,1 millones.

Según Maduro, los tripulantes de este barco “están secuestrados, están desaparecidos, nadie sabe dónde están”.

A propósito, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que un equipo de investigación se encuentra interrogando a los tripulantes del buque que será conducido a un puerto estadounidense para decomisar el petróleo.

“Secuestraron a los tripulantes, se robaron el barco y han inaugurado una nueva era, la era de la piratería naval criminal en el Caribe”, dijo Maduro en un acto presidencial en Caracas este jueves, 11 de diciembre, un día después de la incautación del barco.

#MUNDO | El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denuncia el "robo" como "piratas del Caribe" del buque petrolero que incautó Estados Unidos, por orden de un juez, argumentando vínculos previos con el contrabando de petróleo de Irán.



Además, Maduro denuncia que los… pic.twitter.com/VkOEw3gdoU — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 11, 2025

Tensión entre EE. UU. y Venezuela

Washington desplegó en agosto una flotilla de buques de guerra y aviones de combate como parte de una operación antidrogas, que Caracas considera que enmascara el objetivo del derrocamiento de Maduro. La incautación del petrolero es algo inédito en esta crisis.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó el miércoles que sus fuerzas militares incautaron “un gran petrolero” y adelantó que podrían decomisar el crudo. Venezuela denunció el hecho horas más tarde en un comunicado.

También aportó detalles sobre la ubicación del buque al momento de lo que llamó un “asalto”. “No fue en las costas de Venezuela, fue arriba, mucho más al norte de Trinidad y Tobago, hacia las islas de Granada”, comentó.

Según The Washington Post, el barco se dirigía a Cuba a entregar el petróleo.

“Ayer se les cayó la máscara (...) Los supremacistas que están gobernando en Estados Unidos quieren una guerra en Sudamérica”, reiteró Maduro.

El mandatario izquierdista indicó que ha dado instrucciones para tomar las “debidas acciones legales, diplomáticas” en todas las instancias. “Venezuela va a asegurar todas las naves para garantizar el libre comercio de su petróleo al mundo”, afirmó.

El principal recurso de Venezuela es el crudo, que está sometido a un embargo desde 2019.

Esto obliga al país a colocar su producción en el mercado negro a precios sensiblemente más bajos, destinada en particular a países asiáticos.